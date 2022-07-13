Kripto para ile ilgili YouTube yorumlarına dikkat

Tuzak YouTube yorumlarına dikkat 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kripto paralar çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bu alandaki istikrarsızlık nedeniyle kripto dolandırıcıları kurbanlarını avlamanın yeni yollarına yöneldiler. Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky uzmanları, saldırganların YouTube'da sahte kripto hizmetlerini tanıttığı yasa dışı bir planı tespit etti. Siber saldırganlar bu yöntemle popüler videolara yorum bırakarak ucuz kripto parayla ilgilenenlere ulaşmaya çalışıyor.

Dolandırıcılar, YouTube'da trend olan videoları seçiyor ve kripto pazarında sahte bir "ihlali" teşvik eden yorumlar bırakıyorlar. Mesajlarını daha görünür kılmak adına, yorumlardaki istatistikleri değiştirmek için yorumlarını en tepeye taşıyacak bot yanıtlar yerleştiriyorlar.

Yorum, izleyicileri yazarın kendi YouTube kanalını ziyaret etmeye ve sözde bir döviz kuru hatasından nasıl yararlanılacağına ilişkin talimatlar anlatan bir video izlemeye teşvik ediyor. Kullanıcılar bu videonun kanalda yayınlanan tek video olduğunu fark etmeyebiliyor.

SAHTE BORSAYA YÖNLENDİRİYORLAR

Bu uydurma videoda döviz kuru satırlarındaki düzenlemeler çıplak gözle bile görülebiliyor. Yorumlar sevindirici geri bildirimlerle dolduruluyor. Videonun altındaki bağlantı, sahte bir borsaya yönlendiriyor.

Kullanıcı açıklamada yer alan web sayfasına ulaştığında, kurban Bitcoin takas etmek için düzenlenmiş bir platformla karşılaşıyor. Ancak bunu kullanırsa, hizmet sahte olduğu için bu parayı bir daha asla göremiyor. Kaspersky Güvenlik Uzmanı Mikhail Sytnik, şu uyarıları yaptı:

“Kripto para birimi, döviz kurlarındaki sürekli düşüş nedeniyle zor zamanlardan geçiyor. En iyi fiyata satın alma yapmak isteyenler, sık sık dolandırıcıların hedefi oluyor. Son araştırmamız, saldırganların YouTube kullanımını göz önünde bulundurarak kurbanlarına ulaşmak için yeni ve daha yaygın yollara başvurduğunu gösteriyor. Kullanıcıların, başvurdukları kripto kaynaklarını dikkatlice kontrol etmelerini ve YouTube'daki rastgele yorumlara güvenmemelerini tavsiye ediyoruz.”

GÜVENDE KALMAK İÇİN 4 İPUÇU

Dolandırıcılığı önlemek ve kişisel verileri gizli tutmak için uzmanlar şu temel ipuçlarını öneriyor:

1- Herhangi bir bağlantı tıklamadan önce kontrol edilmeli. URL'yi önizlemek ve yazım hatalarını veya diğer düzensizlikleri aramak için fareyle üzerine gelinmeli. Yalnızca güvenli bağlantı üzerinden kullanıcı adı ve parola girmek de iyi bir uygulama. Site URL'sinden önce, siteyle bağlantının güvenli olduğunu gösteren HTTPS ön eki aranmalı.

2- Bazen sahte e-postalar ve web siteleri tıpkı gerçekler gibi görünebilir. Özellikle bağlantılarda büyük olasılıkla yazım hataları olacaktır. Bununla birlikte bağlantılar, geçerli bağlantılar gibi görünecek şekilde gizlenebilmektedir ve sizi yasal sitenin kimliğine bürünerek farklı bir sayfaya yönlendirebilmektedir.

3- Verilerinizi ve mali durumunuzu korumak için çevrimiçi ödeme ve ödeme sayfasının güvenli olduğundan emin olunmalı. Web sayfasının URL'sinin normal HTTP yerine HTTPS ile başlayıp başlamadığı kontrol edilmelidir. URL'nin yanında kilit simgesi olmasına dikkat edilmeli. Bazı tarayıcılarda adres çubuğu yeşile dönmektedir. Bu özellikler yoksa devam edilmemeli.

4- Ziyaret edilen URL'nin güvenliğini kontrol etmeye yardımcı olabilecek, finansal bilgiler dahil olmak üzere hassas verilerin çalınmasını önleyecek, siteleri korumalı bir kapsayıcıda açma olanağı sağlayan güvenilir bir güvenlik çözümü kullanılmalı.