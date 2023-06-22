Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel İstanbul merkezli kipto para vurgununda inanılmaz detaylar ortaya çıktı! - Son dakika haberi
ABONE OL

Para için bebeğini düşürttü! Kripto para vurgununda inanılmaz detaylar ortaya çıktı

İstanbul merkezli çok sayıda ilde gerçekleştirilen kripto para vurgununda inanılmaz detaylar ortaya çıktı. Buna göre gözaltında olan 'By Hünkar' lakaplı Ahmet D.'nin, yine Tiktok fenomeni Çağla Çağlayan'a fenomen Arslan Bey'den olan bebeğini 13 milyon lira karşılığında zorla ilaç içtirerek düşürttüğü ileri sürüldü

İstanbul merkezli kipto para vurgununda inanılmaz detaylar ortaya çıktı! - Son dakika haberi
DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tiktok hesapları üzerinde yapılan çalışma sırasında bazı yayınlardaki konuşmalardan şüphelenerek çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre inceleme sırasında bazı kullanıcıların yayınlarda dolandırıcılık yapıldığından, Tiktok'un açığı olduğundan bahsetmeleri üzerine, aralarında Tiktok fenomenlerinin de bulunduğu bazı kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sırasında 4 binden fazla banka hesabını inceleyen ekipler, 1,2 milyar lira para akışı olduğunu saptadı.

POLİS PARA AKIŞININ ANLAŞMALI KİŞİLER ARASINDA OLDUĞUNU SAPTADI

Yapılan araştırmalarda para gönderen kişilerle, yayıncıların anlaşmalı olduğunu belirledi. Araştırmalarda Tiktok'un bir kereye mahsus olmak üzere platformda sanal para olarak kullanılan 'jetonun' iade edilebileceğini, bunu fark eden bazı kişilerin önce Tiktok fenomenleriyle anlaştığını daha sonra ise çalıntı ya da kopyalanmış kredi kartlarıyla jeton alarak bu fenomenlere gönderdiklerini belirledi. Fenomenlerin gelen jetonu şüphelilerin belirledikleri hesaplara aktardığını, jeton hesaplara dağıtıldıktan sonra şüphelilerin Tiktok'a aldıkları jetonu iade etmek istedikleri, Tikton'un fenomenlerden jetonu geri istediği ancak fenomenlerin jetonu dağıtması sebebiyle ödemeyi kendi hesabından yaptığı anlaşıldı. Polis, para akışının anlaşmalı kişiler arasında olduğunu ve bu şekilde Tiktok'un 1,2 milyar zarara uğratıldığını tespit edince söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında fenomenlerin de bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı.

FENOMENLERE YÜZDE 30 KOMİSYON

Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre iade yöntemiyle haksız kazanç elde edilen organizasyonu 'Ateşoğlu´ kullanıcı ismini kullanan Mustafa Daşdemir´in kurduğu, fenomenlerle kendisinin anlaştığı öğrenildi. Sistemi kuran şüpheliler daha sonra büyük kısmı yabancı uyruklulara ait çalıntı kredi kartlarıyla platformda yayın yapan anlaşmalı oldukları fenomenlere jeton hediye etti. Yüksek meblağlar ödenen jetonların daha sonra bankadan veya platformdan geri iadesi istendi. İlgililer 1 kere mahsus olmak üzere jeton iadesi yaptı. Jetonu alan fenomenler ise buradan gelen parayı Daşdemir´in yönlendirdiği hesaplara aktardı. Daşdemir bu yönteme dahil olan fenomenlere yüzde 30 komisyon verdi.

FENOMEN KADININ BEBEĞİNİ DÜŞÜRTMEK İÇİN BAŞKA BİR KADIN FENOMENDEN 13 MİLYON PARA ALDI

Bu şekilde Tiktok´tan 1,2 milyar haksız kazanç elde eden şüphelilerden `By Hünkar´ kullanıcı adını kullanan Ahmet D. ile ilgili başka bir bilgi ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, fenomen `By Hünkar´, TikTok fenomeni Arslan Bey'den hamile kalan Çağla Çağlayan´ı silahla tehdit edip ilaç içirerek bebeğini düşürdü. By Hünkar´ın çocuğu düşürmek için yine Tiktok fenomeni olan Tubakko isimli kadından 13 milyon lira para aldığı öğrenildi. Yaşadıklarını bir canlı yayında anlatan Çağla Çağlayan, polisi de arayarak şüphelilerden şikayetçi olacağını söyledi. Çağlayan yayınında `By Hünkar, sen benim eli kolu belli olan bebeğimin katilisin. Dilimin altına hap koyarak bebeğimi öldürdün´ dedi.

İADE YÖNTEMİNİ BİR TİKTOK KULLANICISI CANLI YAYIN YAPARAK ANLATTI

Yine Tiktok´ta Çapanoğlu kullanıcı adını kullanan bir kişi ise iade yöntemiyle yapılan vurgunu platformda yaptığı bir yayında anlattı. Çapanoğlu, kişilerin jetonu satın aldıktan sonra jeton parasının yattığı hesapların sahiplerine de komisyon verildiğini ama asıl parayı kredi kartlarıyla jeton alan kişilerin aldığını, bu yöntemden para kazanmak için kişilerin araçlarını sattıklarını iddia etti. Çapanoğlu ile Çağla Çağlayan´ın yaptıkları yayınlara ait görüntülere ulaşıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sakarya'da Alzheimer hastası yaşlı kadından 4 gündür haber yok! - Haberler
GÜNDEM Yaşlı kadından 4 gündür haber yok!
Son dakika haberi | 'Tacize uğradım' diyen kadını korumak isterken vahşet kurbanı oldu!
GÜNDEM 'Tacize uğradım' diyen kadını korumak isterken vahşet ...
Son dakika haberler: İstanbul’da şarkıcı Seçil Çiftçi’nin karıştığı cinayette baba serbest kaldı!
GÜNDEM Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin karıştığı cinayette baba ...
EVLİLİK KREDİSİ başvurusu ne zaman başlayacak? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler ve kimler alabilir?
GÜNDEM Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi imkanı!
Eğlence mekânı dönüşü evinde ölü bulundu
GÜNDEM Eğlence mekânı dönüşü evinde ölü bulundu
Son dakika: Artvin'de lokantada çıkan yangın otele sıçradı!
GÜNDEM Lokantada çıkan yangın otele sıçradı!
9 kişinin öldürüldüğü tarladaki hasat başladı!
GÜNDEM 9 kişinin öldürüldüğü tarladaki hasat başladı!
Diyarbakır'daki arazi katliamında 3 kişi daha tutuklandı
GÜNDEM Diyarbakır'daki arazi katliamında 3 kişi daha ...
Manisa'da ilk üzüm hasadı topraksız tarımla yapıldı
GÜNDEM Manisa'da ilk üzüm hasadı "topraksız tarım"la yapıldı
İletişim Başkanı Altun: Yalan haberler üzerinden Türkiye'de darbeler yapılmıştır
GÜNDEM "Yalan haberler üzerinden Türkiye'de darbeler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.