FENOMEN KADININ BEBEĞİNİ DÜŞÜRTMEK İÇİN BAŞKA BİR KADIN FENOMENDEN 13 MİLYON PARA ALDI

Bu şekilde Tiktok´tan 1,2 milyar haksız kazanç elde eden şüphelilerden `By Hünkar´ kullanıcı adını kullanan Ahmet D. ile ilgili başka bir bilgi ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, fenomen `By Hünkar´, TikTok fenomeni Arslan Bey'den hamile kalan Çağla Çağlayan´ı silahla tehdit edip ilaç içirerek bebeğini düşürdü. By Hünkar´ın çocuğu düşürmek için yine Tiktok fenomeni olan Tubakko isimli kadından 13 milyon lira para aldığı öğrenildi. Yaşadıklarını bir canlı yayında anlatan Çağla Çağlayan, polisi de arayarak şüphelilerden şikayetçi olacağını söyledi. Çağlayan yayınında `By Hünkar, sen benim eli kolu belli olan bebeğimin katilisin. Dilimin altına hap koyarak bebeğimi öldürdün´ dedi.