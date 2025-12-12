Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi KRİTİK GÜN | 2026 Asgari ücret zammı ilk toplantı ne zaman, bugün mü? Asgari ücret toplantısı saat kaçta?

        Asgari ücret zammında kritik gün! 2026 Asgari ücret zammı ilk toplantı ne zaman, saat kaçta?

        Asgari ücret gündemi yeniden milyonların odağında. Yıl sonuna yaklaşılırken gözler, 2026'da geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek komisyonun masaya oturacağı tarihe çevrildi. Çalışanların gelirini doğrudan etkileyecek kritik görüşme için hazırlıklar sürerken, kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılacağı ilk toplantının detayları merak konusu oldu. Bu kapsamda, "Toplantıda kimler yer alacak, yeni yılda asgari ücret nasıl hesaplanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2026 asgari ücrete ilişkin takvim ve süreçte öne çıkan başlıklar…

        Giriş: 12.12.2025 - 00:11 Güncelleme: 12.12.2025 - 07:21
        Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni dönem asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Ekonomik koşulların ve enflasyon beklentilerinin değerlendirileceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yıl artışını belirlemek üzere ilk kez bir araya gelmeye hazırlanıyor. Hem çalışanlar hem de işverenler açısından büyük önem taşıyan toplantı öncesi, 2026 zammına dair beklentiler yükseldi. “Komisyon ne zaman toplanacak, karar nasıl şekillenecek?” soruları gündemin ilk sırasına yerleşti. İşte yeni asgari ücret sürecine dair son bilgiler...

        ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA KRİTİK GÜN!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyonun yapısı değişmezse toplantıya katılmayacaklarını açıkladı. Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.

        YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücrete yüzde 24-33 aralığında artış yapılması bekleniyor. Buna göre 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin 27 bin 319 lira ile 29 bin 399 lira arasında olması bekleniyor.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun cuma günü gerçekleştirilecek toplantısında işçi ve işveren tarafının beklentileri masaya gelecek. Buna göre asgari ücrete yüzde 25 artış yapılırsa 27 bin 630, yüzde 30 artış gerçekleşirse 28 bin 735, yüzde 35 zam halinde 29 bin 800, yüzde 40 artış olması durumunda 30 bin 950 TL olacak. En güçlü senaryo asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış yapılması yönünde. Bu gerçekleşirse 2026’da uygulanacak asgari ücret 28 bin 735 TL olacak.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı sürecinde işveren ve işçi sendikaları arasında bir uzlaşı ihtimali de zayıf görülüyor. Telaffuz edilen rakam ise çalışanı rahatlatacak ve memnun edecek düzeyde değil ancak mevcut durumun devamı alarak değerlendiriliyor. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor.

        ASGARİ ÜCRETTE ZAMMI TAHMİNLERİ

        - Yüzde 20 zamla brüt 31.206,60 TL net 26.525,60 TL

        - Yüzde 25 zamla brüt 32.506,88 TL net 27.630,84 TL

        - Yüzde 30 zamla brüt 33.807,15 TL net 28.736,07 TL olacağı tahmin ediliyor.

        YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

        Yıl Net asgari ücret (TL)
        2025 22.104
        2024 17.002
        2023 (Temmuz-Aralık) 11.402
        2023 (Ocak-Haziran) 8.506
        2022 (Temmuz-Aralık) 5.500
        2022 (Ocak-Haziran) 4.253
        2021 2.833
        2020 2.324
        2019 2.020
        2018 1.603
        2017 1.404
