Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

HABERTURK.COM / AA

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi bataryası göndermeye yönelik planında sona yaklaşıldığı ve bu hafta içinde kararın açıklanabileceği iddia edildi.

Amerikan basınının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlerine göre, Ukrayna liderlerinin Rusya'ya karşı hava savunma sistemi taleplerine karşılık veren ABD yönetimi bu ülkeye Patriot füze savunma sistemi bataryaları göndermeyi düşünüyor.

Planda sona yaklaşıldığını belirten yetkililer, söz konusu onayın bu hafta bitmeden verileceğini ve resmi duyurunun 15 Aralık'ta yapılabileceğini kaydetti.

Konuyla ilgili Beyaz Saray ya da ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat'taki saldırısından bu yana ABD'den Patriot sistemini talep ediyordu.

Fotoğraf: AP, Reuters