Öğrencilerde kronik yorgunluğun ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunan Klinik Psikolog Dilara Kazancı, uyku günlüğü tutmanın faydalı olabileceğini söyledi.
KRONİK YORGUNLUĞA KARŞI YAPILMASI GEREKENLER
İHA'nın haberine göre; Psikolog Dilara Kazancı, Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilere kronik yorgunluk konusunda seminer verdi.
Seminerde, yorgunluğun hayatın farklı alanlarında sebep olabileceği sıkıntıların azalmasını ve motivasyonun artmasının amaçlandığını belirten Dilara Kazancı, “Kronik yorgunluğa karşı yapılabilecek çok şey var. Bunlardan biri uyku günlüklerinin tutulması. Uyku süreleriyle ilgili bazı notlar tutmak faydalı olabilir. Yatağınızı sadece uyumak için kullanın. Çok fazla uyumak, uyku kalitesini bozar. Yatmadan üç saat öncesinden itibaren egzersiz yapmaktan kaçının. Gece atıştırmak ve fazla sıvı tüketmekten kaçının. Yatmadan 4 saat evvel kahve ve çay içmek uyku kaçırır. ‘Uykunun hazır olduğunda geleceğine’ ve ‘yatakta rahatlamanın da neredeyse aynı şekilde iyi olduğuna’ kendinizi ikna edin. Karanlıkta gözlerinizi açık tutun, uykulu hissetmeye başladığınızda bile gözlerinizi açık tutun” dedi.
Stres ve olumsuz düşüncelerin de durumu ciddileştirebileceği uyarısında bulunan Psikolog Kazancı, “Önceliklerinizi belirleyin. O gün için yapmanız gerekenleri alt alta yazın. Her birinin sizin için ne kadar acil olduğunu belirlemek için 1’den 10’a kadar puan verin. En yüksek puanı alan, en acil olandan başlayın. Bir kısmını erteleyin, bir kısmını ise listeden çıkartın. Daha kötü hissetmek, genellikle durumunuzun daha kötü olduğu anlamına gelmez. Gerilemeler, size o an için bir felaket gibi görünebilir. Ancak gerileme sebebinizi daha iyi anlayıp gelecekte onunla başa çıkmak için stratejiler geliştirebilirsiniz. Önemli olan, paniğe kapılmamaktır. İşin sırrı, iyi ve kötü günlerde aynı performansı sergilemeye çalışmaktır. İyi günde çok yorulma, kötü günde çok dinlenme diyoruz” diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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