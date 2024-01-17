Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Kronos Quartet'ten İş Sanat'ta 50. yıl konseri

        Kronos Quartet'ten İş Sanat'ta 50. yıl konseri

        Kronos Quartet, bir araya gelişlerinin 50'nci yılını kutladıkları Five Decades başlıklı dünya turnesi kapsamında İş Sanat'ta müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 12:50 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kronos Quartet'ten İş Sanat'ta prömiyer
        ABONE OL
        ABONE OL

        Klasik ve çağdaş müziğin öncü toplulukları arasında yer alan Kronos Quartet, bir araya gelişlerinin 50’nci yılını kutladıkları Five Decades başlıklı dünya turnesi kapsamında İş Sanat’ta müzikseverlerle buluştu.

        Kronos Fifty for the Future adı altında dünyanın dört bir yanından bestecilere sipariş edilen 50 yeni eserden seçkiyle oluşturduğu konser repertuvarında Kronos, minimalist müziğin öncülerinden Terry Riley ve besteci Sara Miyamoto’nun işbirliğiyle hayat bulan Kiss Yo’ Ass Goodbye eserinin de dünya prömiyerini İş Sanat sahnesinde yaptı.

        Yaklaşık iki saat süren konserin bitiminde seyirci tarafından ayakta alkışlanarak defalarca sahneye davet edilen topluluk, son olarak Jimi Hendrix’in Purple Haze şarkısını yorumladı.

        Parlak ve uzun kariyerlerinde kendileri için bestelenmiş 1000’den fazla eser olan Kronos Quartet, Five Decades 2024 yılı içerisinde turnesine devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #Kronos Quartet
        #konser
        #müzik
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        Dövizcinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu!
        Dövizcinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu!
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar