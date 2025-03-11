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        Haberler Ekonomi Turizm Kruvaziyer turizmde tüm zamanların şubat ayı rekoru - Turizm Haberleri

        Kruvaziyer turizmde tüm zamanların şubat ayı rekoru

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kruvaziyer turizminde şubat ayında yolcu hareketliliğinin geçen yıla göre yüzde 509,3 artışla 29 bin 826 olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, kruvaziyer turizminde yıla yolcu rekoruyla başlanan Türkiye'de, iki ay üst üste ay rekoru kırıldığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 15:08 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:08
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        Kruvaziyer turizmde tüm zamanların şubat ayı rekoru
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin kruvaziyer turizminde 2025 yılı şubat ayında tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdığını açıkladı.

        Bakan Uraloğlu, “Şubat ayında kruvaziyer turizminde söz konusu ayda şimdiye kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaştık. 2025 Ocak ayında da ay rekorunu kırmıştık. İki ay üst üste rekor kırmak, Türkiye’nin kruvaziyer turizminde güçlü bir destinasyon haline geldiğini gösteriyor.” dedi.

        KRUVAZİYER TURİZMİNDE YÜZDE 509,3 ARTIŞ

        Uraloğlu, 2025 şubat ayında limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 220 artışla 16’ya, kruvaziyer yolcu sayısının ise yüzde 509,3 artışla 29 bin 826’ya yükseldiğini belirtti.

        Uraloğlu, şubat ayında Kuşadası Limanı'na 7 kruvaziyer gemi ile 10 bin 656 yolcu, İstanbul limanlarına 4 kruvaziyer gemi ile 9 bin 743 yolcu, İzmir Alsancak Limanı'na 4 kruvaziyer gemi ile 8 bin 484 yolcu ve Port Akdeniz Antalya Limanı'na ise 1 kruvaziyer gemi ile 943 yolcunun geldiğini bildirdi.

        İSTANBUL, KRUVAZİYER TURİZMİNDE LİDER

        2025 yılının ilk iki ayında Türk limanlarına toplam 39 kruvaziyer gemi ve 62 bin 512 kruvaziyer yolcu geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, “2025 Ocak-Şubat döneminde İstanbul limanları 24 bin 257 yolcu ve 12 kruvaziyer gemi ile en fazla yolcu ve geminin uğrak yaptığı il oldu.” dedi. Bakan Uraloğlu, İstanbul limanlarını 8 gemi ve 16 bin 485 yolcu ile İzmir Alsancak Limanı’nın; yine 8 gemi ve 11 bin 559 yolcu ile Kuşadası Limanı’nın izlediğini kaydetti.

        TÜRKİYE’YE KRUVAZİYER İLGİSİ ARTIYOR

        Türkiye’nin kruvaziyer turizminde yakaladığı bu ivmenin devam edeceğini belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile kruvaziyer turizminde küresel ölçekte tercih edilen bir destinasyon haline geldiğini vurguladı. Uraloğlu, “Galataport’un açılması ve Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Türkiye, kruvaziyer turizminin önemli uğrak yerlerinden biri haline geldi. 2024 yılında limanlarımıza bin 195 kruvaziyer gemi ile 1 milyon 889 bin 426 yolcu geldi. Bu, 2015’ten bu yana elde edilen en yüksek yolcu sayısıdır. 2025 yılında da yolcu sayısının 2 milyonun üzerine çıkarak yeni bir rekora imza atacağımızı öngörüyoruz.” dedi.

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