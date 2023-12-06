Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuaför ölmüştü, 6 ay sonra tutuklandı!

        Antalya'daki kuaförün ölümünde sürücü 6 ay sonra tutuklandı!

        Antalya'da, 10 Haziran'da kuaförlük yapan Tarık Deniz'e yolun karşısına geçerken otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan Burak Sarıoğlu tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuaför ölmüştü, 6 ay sonra tutuklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da otomobiliyle çarptığı kuaför Tarık Deniz'in (35) ölümüne neden olan Burak Sarıoğlu (31), Ankara'da tutuklandı.

        Kaza, 10 Haziran saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde meydana geldi. Caddede otomobilinin dörtlülerini yakarak inen Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken Burak Sarıoğlu'nun kullandığı otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

        3 GÜN SONRA POLİSE TESLİM OLDU

        Hızlı ve alkollü olduğu iddia edilen Sarıoğlu, otomobilini, kimlik ve cüzdanını kaza yerinde bırakarak kaçtı. Kazadan 3 gün sonra polise teslim olan Burak Sarıoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İLK DURUŞMADA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle Burak Sarıoğlu hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kuaförün ölümünde yeni gelişme!
        Kuaförün ölümünde yeni gelişme!

        Geçen günlerde Antalya 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya katılmayan, talimat ile ifadesini gönderen sanık Burak Sarıoğlu hakkında tutuklama amacıyla yakalama kararı çıkartıldı.

        ANKARA'DA TUTUKLANDI

        Ankara'da bir şantiyede çalıştığı öğrenilen Burak Sarıoğlu, Gölbaşı Adliyesi'ne giderek teslim oldu. İfadesi alınan Sarıoğlu, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri antalya
        #ankara
        #Gölbaşı Adliyesi
        #kuaför tarık deniz
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        "Düşmana değil dosta ihtiyacımız var"
        "Düşmana değil dosta ihtiyacımız var"
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        UNESCO koruma altına aldı
        UNESCO koruma altına aldı
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz