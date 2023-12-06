Kuaför ölmüştü, 6 ay sonra tutuklandı!

Antalya'daki kuaförün ölümünde sürücü 6 ay sonra tutuklandı!
Antalya'da, 10 Haziran'da kuaförlük yapan Tarık Deniz'e yolun karşısına geçerken otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan Burak Sarıoğlu tutuklandı
Antalya'da otomobiliyle çarptığı kuaför Tarık Deniz'in (35) ölümüne neden olan Burak Sarıoğlu (31), Ankara'da tutuklandı.
Kaza, 10 Haziran saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde meydana geldi. Caddede otomobilinin dörtlülerini yakarak inen Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken Burak Sarıoğlu'nun kullandığı otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.
3 GÜN SONRA POLİSE TESLİM OLDU
Hızlı ve alkollü olduğu iddia edilen Sarıoğlu, otomobilini, kimlik ve cüzdanını kaza yerinde bırakarak kaçtı. Kazadan 3 gün sonra polise teslim olan Burak Sarıoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İLK DURUŞMADA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle Burak Sarıoğlu hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Geçen günlerde Antalya 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya katılmayan, talimat ile ifadesini gönderen sanık Burak Sarıoğlu hakkında tutuklama amacıyla yakalama kararı çıkartıldı.
ANKARA'DA TUTUKLANDI
Ankara'da bir şantiyede çalıştığı öğrenilen Burak Sarıoğlu, Gölbaşı Adliyesi'ne giderek teslim oldu. İfadesi alınan Sarıoğlu, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.