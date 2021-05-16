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HaberlerGündemKuaför ve berberler ne zaman açılacak? Kademeli normalleşmede berber çalışma saatleri
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Kuaför ve berberler ne zaman açılacak? İşte kuaför ve berber çalışma saatleri

Berber ve kuaförler ne zaman açılacak? Tam kapanma süreci yarın saat 05.00 itibariyle sona erecek. Tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme süreci başlayacak. Peki, 17 Mayıs tarihi itibariyle berber ve kuaförler açılacak mı? İşte kuaför ve berber çalışma saatleri...

Kuaför ve berberler ne zaman açılacak? Kademeli normalleşmede berber çalışma saatleri

Tam kapanma süreci yarın saat 05.00 itibariyle sona erecek. Tam kapanmanın bitmesinin ardından da kademeli normalleşme başlayacak. Kademeli normalleşme süreciyle ilgili detaylar belli oldu. Peki, yarın kuaför ve berberler ne zaman açılacak? İşte kademeli normalleşmeyle birlikte "Kuaför ve berberler ne zaman açılacak?" sorusunun cevabı ve berber çalışma saatleri...

KUAFÖR VE BERBERLER YARIN AÇILACAK MI?

Kuaför ve berberler tam kapanma sürecinde kapatılmıştı. Ancak kademeli normalleşme sürecinde kuaför ve berberler açılacak. Bununla birlikte kuaför ve berber çalışma saatleri tıpkı kısmi normalleşme sürecinde olduğu gibi saat 09.00 - 17.00 olarak belirlendi. Bununla birlikte Cumartesi ev Pazar günleri kuaför ve berberler hafta sonu kapalı olacak.

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