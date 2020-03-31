HABERTURK.COM

Kuaförüm Sensin’de Salı günü tartışmalarla geçti. Selen ve Selver arasındaki tarz tartışmasına, Su da Selver tarafından katıldı.

İkili eleştirileriyle rakipleri Selen’in üzerine giderek moralini bozmaya çalıştı. Mira ve Özlem arasında da ipler gerildi. Birbirlerinin yaptığı makyajları eleştiren Özlem ve Mira arasında zaman zaman sert diyaloglar yaşandı.

Öte yandan stüdyoya Tuna’nın sevgilisinden gelen hediye, gözleri daha önce yarışırken aşk yaşadığı Mira’ya çevirdi. Sürpriz hediye Mira ve Tuna arasında da samimiyetsizlik tartışması yarattı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;