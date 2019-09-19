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Kuaförüm Sensin'de korkutan anlar!

Kuaförüm Sensin'in renkli simalarından makyöz Mira'nın fenalaşması güne damgasını vurdu. “Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

Kuaförüm Sensin

Kuaförüm Sensin'in renkli simalarından makyöz Mira'nın fenalaşması güne damgasını vurdu. Mira makyajı yorumlandığı sırada, tansiyonunun düştüğünü ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Bir müddet sandalyede oturarak baş dönmesinin geçmesini bekleyen  Mira, bir anda fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Başta ekip arkadaşı Sıla olmak üzere tüm yarışmacılar korku dolu anlar yaşadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kendine gelen Mira, kontrollerinin yapılması için hastaneye gönderildi.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;

 

 

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