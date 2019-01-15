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"VARLIĞIN HER GÜNÜME LÜTUF"

Aka, Daner ile çekilmiş pozunu sosyal medya hesabından, "Varlığın her günüme lütuf, iyi ki doğdun" notuyla paylaştı. Ünlü çiftin paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.