Kubilay Aka sevgilisi Miray Daner'in yeni yaşını kutladı

Giriş: 15.01.2019 - 14:49 | Güncelleme:  

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Miray Daner-Kubilay Aka çiftinin aşkları doludizgin devam ediyor. İlişkilerinde iki yılı geriden bırakan çiftten Kubilay Aka, sevgilisi Miray Daner'in yeni yaşını kutladı

  • 1Kubilay Aka'dan Miray Daner'e: Varlığın her günüme lütuf... - Magazin haberleri
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    SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'da 'Celasun' karakterine hayat veren Kubilay Aka ile Miray Daner'in aşkı tam gaz sürüyor. İlişkilerinde iki yılı geriden bırakan çiftten Kubilay Aka, sevgilisi Miray Daner'in yeni yaşını kutladı.

  • 2Kubilay Aka'dan Miray Daner'e: Varlığın her günüme lütuf... - Magazin haberleri
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    "VARLIĞIN HER GÜNÜME LÜTUF"

    Aka, Daner ile çekilmiş pozunu sosyal medya hesabından, "Varlığın her günüme lütuf, iyi ki doğdun" notuyla paylaştı. Ünlü çiftin paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

  • 3Kubilay Aka'dan Miray Daner'e: Varlığın her günüme lütuf... - Magazin haberleri
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  • 17Kubilay Aka'dan Miray Daner'e: Varlığın her günüme lütuf... - Magazin haberleri
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  • 19Kubilay Aka'dan Miray Daner'e: Varlığın her günüme lütuf... - Magazin haberleri
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