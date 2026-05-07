        Küçük balaban balık avlarken görüntülendi

        Küçük balaban balık avlarken görüntülendi

        Gaziantep Botanik Bahçesi'nde balıkçıl familyasında yer alan küçük balaban (xobrychus minutus) kuşu, yapay gölette balık avlarken görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 11:33 Güncelleme:
        Balık avlarken görüntülendi

        Gaziantep Botanik Bahçesi'nde küçük balaban (xobrychus minutus) kuşu, balık avlarken görüntülendi.

        Büyükşehir Belediyesince, kent merkezinde 17 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan bahçede farklı familyalardan yaklaşık 1000 bitki yer alıyor.

        Biyolojik çeşitliliğiyle farklı türdeki kuşların da uğrak yeri olan botanik bahçesinde, balıkçıl familyasında yer alan küçük balaban (xobrychus minutus) kuşu, yapay gölette balık avlarken görüldü.

        KAHVE TONLARINDAKİ RENGİ DİKKAT ÇEKİYOR

        Küçük balaban kuşu, kanat örtülerindeki açık renkli belirgin panelin siyah kanat telekleriyle ve koyu sırtıyla oluşturduğu kontrastla diğer türlerden ayırt edilir.

        Dişisi erkeğe benzer ancak daha soluk renklidir, üst tarafı hafif kızıla çalar ve üstünde sarımsı çizgiler vardır, alt tarafıysa sütlü kahverengi çizgilidir.

        Genci daha sık sarımsı ve kahverengi çizgilidir, kanat örtüsü paneli daha soluk renkli ve çizgilidir. Bacakları yeşilimsi veya sarımsıdır.

        Çoğunlukla uçarken görülür, havalandığında yakına uçar, kanatlarını ani vuruşlarla çırpar ve bitki örtüsü içine dalarak kaybolur.

        Bitki örtüsü açısından zengin nehirler, göletler ve göllerde bulunur. Balıkçılgiller familyasına ait bir kuş türü olan küçük balaban, Afrika, orta ve güney Avrupa, batı ve güney Asya ve Avustralya'da yayılış gösterirler.

        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        "Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa"
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        9 günlük tatil Bodrum'a yaradı
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Miras için bombalı tuzak kurduğu babası şikayetçi olmadı!
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60'ı yer altında yaşıyor
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Alcatraz'dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Eski sevgilisini övdü
        "Yanlışı kınamak hakkım"
