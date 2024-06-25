Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları: Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Küçük Esnaf filmi 25 Haziran Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosunu İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenmektedir. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Küçük Esnaf filmi hakkında tüm merak edilenler...
Başrollerini İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın üstlendiği Küçük Esnaf filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Komedi türünde kaleme alınan film, 2016 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları...
KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta
KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI KİMLER?
İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Zeynep Koçak – Avukat Ezel
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Cezmi Baskın – Hüseyin
Gupse Özay – Burcu
Ünal Yeter – Salih
Olgun Toker – Oktay
Beyti Engin – Dalyan
Erdal Tosun – Haydar
Kaan Yılmaz – Caner
Hasan Aslan Giray – Taksici
Kadir Polatçı – Bekir
Ahmet Arslan – Kamil