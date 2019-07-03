Çağdaş Türk şiirinin önde gelen temsilcilerinden Küçük İskender, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığının ilerlemesi nedeniyle Bodrum'da hayatını kaybetti. Haberin ardından edebiyatseverler başta olmak üzere pek çok kişi Küçük İskender'i araştırmaya başladı. Peki Küçük İskender kimdir? İşte eserleri ve kısa biyografisiyle Küçük İskender...

KÜÇÜK İSKENDER KİMDİR?

Asıl adı Derman İskender Över olan sanatçı, 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, 3 yıl sonra bıraktı. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.

Kimi çıkan antololojilerde şiirleri basıldı. Kanada'da çıkan Descant adlı edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında, ABD'de ise Murat Nemet Nejat'ın 'eda' kavramında yoğunlaştığı Türk şairleri antolojisinde kendine yer buldu. İtalya'da düzenlenen Avrupalı Genç Şairler Yarışması'nda (La Giovane Poseia D'europa Nel 1999) ilk ona girdi ve şiirleri bu şairlerle kitaplaştırıldı.

2000 yılında Orhon Murat Arıburnu Ödülleri'nde Bir Çift Siyah Deri Eldiven adlı şiir kitabıyla birincilik aldı.

2001 yılında Almanya'da, 2002 yılında Hollanda'da çeşitli şehirlerdeki etkinliklerde, 2005'te Avusturya'da, 2007'de Makedonya'da, 2008'de İsveç'te konuşmacı olarak ve şiir performanslarıyla kendini dile getirdi.

2003 yılında Berlin'de düzenlenen İlk Türk Eşcinseller Kongresi'nde bu konudaki bildirisini okudu.

2004'te NewYork'ta ve Kuzey Coralania'da üniversitelerde konuşma yaptı ve tek kişilik okuma gecelerine konuk oldu.

2006'da İskender'i Ben Öldürmedim adlı şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'nü kazandı.

2014'te 7'ncisi verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü Küçük İskender'e verildi. Jüri ödülün gerekçesini "Türk Şiiri'ne getirdiği özgün soluk ve şiir dilinin geliştirilmesinin yanı sıra otuz yıl boyunca tavrındaki tutarlılık" olarak özetledi.

KÜÇÜK İSKENDER'İN ESERLERİ

Edebiyatın pek çok alanında eserler veren sanatçı, Mustafa Altıoklar'ın yönettiği 1997 yılı yapımlı Ağır Roman ve 2003 yılı yapımlı O Şimdi Asker filmlerinde rol aldı.

Küçük İskender'in belli başlı eserleri şunlardır: Gözlerim Sığmıyor Yüzüme, Güzel Annemin Hayal Gücü, Her Şey Ayrı Yazılır, Flu'es, Cehenneme Gitme Yöntemleri, Aşk Şiirleri Kolonisi, Bu Defa Çok Fena, Bir Çift Siyah Deri Eldiven, İskender'i Ben Öldürmedim.

VEFATI

Son olarak “İkinci Waliz” adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurlarıyla buluşan Küçük İskender bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle 3 Temmuz 2019 tarihinde 55 yaşında hayatını kaybetti.