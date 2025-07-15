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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de derneğe silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de Bitlis Şetek Ortakapı Köyü Derneği'ne silahlı saldırı

        İstanbul Küçükçekmece'de Bitlisliler Derneği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Otomobil ile derneğin önüne gelen kişiler, 18 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 15:20 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:20
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        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki derneğe silahlı saldırı düzenlendi.

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        Olay, Kanarya Mahallesi Çaykuşu Sokak'ta dün sabah saatlerinde meydana geldi.

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        Sokakta bulunan Bitlis Şetek Ortakapı Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin önüne otomobil ile gelen kişiler yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etti.

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        Silahlı saldırı sonrası saldırganlar olay yerinde kaçtı.

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        Silahtan çıkan kurşunlar derneğin camlarına, kapısına ve park halinde bir araca isabet etti.

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken derneğe daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

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        Olay yerine gelen polis ekipleri saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığını belirlerken dernekte 18 kurşun izi ve park halindeki bir araçta hasar olduğunu tespit etti.

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        Sokakta oturan bir mahalle sakini, "Sabah kalktım, yerde camlar vardı. Kaza oldu sandım. Sordum derneği kurşunlamışlar. Bitlisliler derneği" dedi. Bir başka mahalle sakini Ömer Kibar "Bir ses geldi, silah sesi duyduk sadece. Burası Bitlisliler Derneği. Kapalıymış, ölü yaralı yok" diye konuştu.

        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #bitlis şetek ortakapı köyü kültür ve yardımlaşma derneği
        #silahlı saldırı
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