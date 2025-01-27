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        Haberler Gündem İstanbul Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi öldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece’de yolun karşısına geçerken öldü

        D100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Sağlık ekipleri otomobilin çarptığı yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 06:18 Güncelleme: 27.01.2025 - 06:19
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        Yolun karşısına geçerken öldü
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        D100 Karayolu Çobançeşme yan yol Edirne istikametinde seyreden otomobil otoyolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

        İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri otomobilin çarptığı yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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