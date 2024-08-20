KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nın 2024 programında, 27 Ağustos Salı akşamı “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır” (Only Lovers Left Alive) filmi gösteriliyor.

Jim Jarmusch’ın yazıp yönettiği ve ilk kez Cannes Film Festivali’nde gösterilen “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır”ın başrollerinde dünyaca ünlü iki isim, Tilda Swinton ve Tom Hiddleston yer alıyor. Adam ve Eve, aşkları yüzyıllardır süren iki vampirdir. Adam Detroit’te bir rock grubunda çalarken, Eve Tanca’da yaşar. Sürekli değişen bir dünyayla ve depresyonla boğuşurlarken, ikisi birbirinin en büyük dayanağıdır. Her şey rayında giderken, Eve’in şımarık kız kardeşi belayı peşinden sürükler.