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Küçüksu Kasrı'na nasıl gidilir? Küçüksu Kasrı nerede ve hangi semtte bulunuyor?

Küçüksu Kasrı eski asıyla Göksu Kasrı, Anadolu Hisarı'nın göz bebeği olarak büyüleyici bir yapıda hizmet vermektedir. Küçüksu Kasrı'na otobüs, minibüs ve vapurla ulaşım sağlayabilirsiniz. Tarihin muhteşem yansımalarına her bir detayında şahit olacağınız yapı, gerek denize olan konumu gerekse ince işlenmiş mimari motifleriyle günümüzün en önemli tarihi binalarından biridir.

Küçüksu Kasrı'na Nasıl Gidilir? Küçüksu Kasrı Nerede ve Hangi Semtte Bulunuyor?

Küçüksu Kasrı'na Nasıl Gidilir?

Pek çoğumuzun bildiği gibi Sultan Abdülmecid dönemi özellikle mimarlık alanında Avrupa esintilerinin görüldüğü yıllardır. Abdülmecid Dolmahçe ve Ihlamur yapılarında yaptırdığı yenilikleri Küçüksu Kasrı'nda bizzat uygulatmış, eski ahşap yapıyı yıktırarak yerine günümüzdeki kasrı yaptırmıştır.

Nikogos Balyan tarafından 1856 yılında inşası tamamlanan yapı, çeşitli onarımlarla günümüze ulaştığından dolayı ne yazık ki eski saraydan kalan ek yapılarını yitirmiştir. Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan Küçüksu Kasrı veya Göksu Kasrı, padişahların özellikle teknelere binmesi amacıyla oluşturulmuştur.

17. yüzyılda Küçüksu Kasrı'ndan çeşitli kaynaklarda “Bagçe-i Göksu” olarak bahsedilmektedir. Yalnızca hünkârların malı sayılan ve dinlenme amacıyla yapılan bu yapı, köşkten daha büyük bir plandadır. 1983’te müze-saray olarak ziyarete açılan yapıya kişisel aracınız ile Avrupa Yakasından Fatih Sultan Mehmet köprüsünü geçerek buradan Anadolu Hisarı'nı takip etmeli ve sahile inmelisiniz.

Toplu taşıma ile gelmek istiyorsanız Eminönü’nden Kadıköy'e geçebilir buradan 15F hatlı otobüslere binebilir ya da Üsküdar'a geçip 15,15KÇ,15H,25M,25P,25N,25T,15Y ve 15ŞN hatlarına binip Küçüksu Kasrı durağında inebilirsiniz. Eğer minibüsle ulaşım sağlamak isterseniz D-65 Üsküdar-Beykoz-Ortaçeşme hattını kullanabilirsiniz. Vapur ile gelmek isteyenler ise Çengelköy – İstinye sefer hattını kullanmalıdır.

Küçüksu Kasrı Nerede?

Osmanlı mimarisinin Avrupa mimarisiyle adeta bir buluşma noktası olan kasrın cephesi Boğaziçi sularına bakmaktadır. Kasrın girişi deniz tarafından çifte merdivenlerle sağlanmaktadır. Ayrıca çifte merdivenin tam ortasında bir de havuz yer almaktadır. Peki, tam olarak bu görkemli yapıda İstanbul’un neresinde bulunmaktadır? İstanbul'un Anadolu yakasında, Boğaziçi'nde Üsküdar-Beykoz sahil yolu üzerinde konumlanan Küçüksu Kasrı, Beykoz ilçesinin sınırları içerisinde Küçüksu semtinde yer almaktadır. Göksu ve Küçüksu derelerinin arasındaki arazide yer alan yapının cephesi Boğaziçi'ne bakmaktadır.

Küçüksu Kasrı'na Giriş Ücretli Mi?

Pazartesi hariç haftanın her günü ziyaret edebileceğiniz bu eşsiz yapıya giriş ücretlidir. Bilet fiyatları yerli ziyaretçiler için 20 TL, yabancı ziyaretçi için 40 TL, öğrenci için 10 TL’dir. Eğer mesire alanını ziyaret etmek isterseniz yerli ziyaretçi 10 TL, yabancı ziyaretçi 15 TL, öğrenci 5 TL’dir. Kasırda güzel bir kahvaltı yapmak isteyenler ise kişi başı ortalama 130 TL’yi gözden çıkarmalıdır. Küçüksu Kasrı’nın ziyaretçilerine hizmet verdiği saatler ise 09:00 ile 17:00 arasıdır.

Küçüksu Kasrı Kaç Odalı?

Rokoko ve Barok tarzı mimari esintisi ve bodrum katıyla birlikte üç katlı bir yapıda tasarlanan kasrın bodrum katı kiler ve mutfak olarak tasarlanmış olup hizmetkârlara ayrılmıştır. Diğer katlar ise orta mekâna açılan dört odadan oluşmaktadır. Tipik Türk ev planını yansıtan bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Odalar değerli sanat eserleriyle çevrelenmiş mobilyalar ise Avrupa'dan getirtilmiştir. Tavanlarda alçı kabartma ve kalemişi süslemeler ön plana çıkmıştır. İtalyan mermeriyle tasarlanan şömineleri, odabaşı süslemeleri ve ince el işçiliğiyle gerçek bir sanat eseri olan yapı, taş ve tuğla kullanılarak yükseltilmiştir. Yapı 1992 yılında kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla yenilenmiş olup 1996 yılında yeniden saray müze olarak ziyarete açılmıştır.

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