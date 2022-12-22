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Haberler Gündem İstanbul Korsan Adası'na Nasıl Gidilir? Tema Park Korsan Adası Nerede ve Hangi Semtte Bulunuyor?
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Korsan Adası'na nasıl gidilir? Tema Park Korsan Adası nerede ve hangi semtte bulunuyor?

Korsan adası, eğlence sektörünün vazgeçilmez bir adresi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tuzla'da yer alan tema parka geniş ölçekli ulaşım seçenekleri bulunmaktadır.

Korsan Adası'na Nasıl Gidilir? Tema Park Korsan Adası Nerede ve Hangi Semtte Bulunuyor?

Korsan Adası'na Nasıl Gidilir?

Özellikle yorucu bir haftadan sonra dinlenmek ve eğlenmek isteyen aileler tarafından sıklıkla tercih edilen tema park, sizi korsanların dünyasına davet ediyor. Oldukça fazla ilgi veren Korsan Adası büyük ve uzun bir akvaryuma sahip.

28 ayrı eğlence ünitesini de bünyesinde barındıran park ayrıca Anadolu yakasındaki ilk tema parkıdır. Dünya standartlarındaki teknolojilerle hazırlanmış parkta “Red Fire” olarak adlandırılan Avrupa’nın en büyük beşinci Roller Coaster’ı da bulunmaktadır.

Ailecek hızlı trene binmek isteyenler için ise "Family Coaster" adında hızlı trene binebileceğiniz bir alternatif bulunuyor. Dünyanın ilk iklim temalı olan Korsan Adası Timsah Park’ta 12.000’in üzerinde deniz canlısı yer almaktadır.

Saymakla bitiremeyeceğiz teknolojisi, yenilikleri ve eğlence alanıyla Korsan Adası ulaşım sağlamak isteyenler kişisel araçlarıyla gelebilecekleri gibi Marmaray ya da otobüsle de ulaşım sağlayabilir.

Bölgeye İETT ile gelmek isteyenler 130 A, 130 E, 130 H, 130 T, 133 T ve KM13 hatlarından herhangi birine binip Galatasaraylılar Sitesinde inmelidir. İndikten sonra ise 130, 133 TM ve KM 12 hatlarından birine binip Tuzla Marina durağında inmelidir.

Buradan da rahatlıkla Viaport Marina’ya ulaşım sağlanabilir. Minibüs ile ulaşım içinse Pendik, İçmeler ve Evora istikametinden minibüsler kalkmaktadır. Halkalı- Gebze arası ulaşım sağlayan Marmaray’a binerek Tuzla durağında inin.

Buradan durağın hemen önünden geçen Viaport Marina’ya giden minibüslere binerek ulaşım sağlayabilirsiniz. İDO ile ulaşım sağlamak isteyenler ise Bostancı ve Kartal’dan kalkan Tuzla seferiyle ulaşım sağlayabilir.

Tema Park Korsan Adası Nerede?

Gencinden yaşlısına mest edici güzellikte ve devasa büyüklükteki tema parkı görünüşüyle bile cezbedici bir yapıda. Viaport Marina adlı alışveriş merkezinin bünyesinde yer alan Korsan Adası, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Tuzla’da yer almaktadır. Kocaeli, bursa, Yalova gibi şehirleri de birleştirici etkiye sahip olan bu tema parkı iç içe tasarlanmış bir yapıda hizmet sunmaktadır. Cami mahallesinde yer alan Korsan Adası’na ulaşım için farklı alternatifler yer almaktadır.

Korsan Adası Hangi Semtte?

Teknoloji ve eğlencenin bir arada harmanlanarak eğlence severlerle buluşturan ve tamamı deniz üstünde tasarlanmış bu yapı İstanbul’un Tuzla semtinde yer almaktadır. Viaport Marina adlı bir alışveriş merkezinin içinde yer alan Korsan Adası ayriyeten bir alışveriş adası olarak da adlandırılır.

Korsan Adası Tema Park Giriş Ücreti Ne Kadar?

28 ayrı eğlence ünitesini bünyesinde barındıran tema parka giriş öğrenci 239 TL, yetişkin 249 TL ve çocuk (3-12 yaş arası) 199 TL olarak fiyatlandırılmıştır. Korsan Adası saat 12:00 ile 23:00 arası açıktır. Korsan Adası içinde yer alan ünitelerin kendilerine has alt ve üst boy sınırı bulunmaktadır. Korsan Adası’nda yer alan bazı üniteler:

  • Robocop
  • Family Coaster
  • Atlı Karınca
  • Uçan Balıklar
  • Dönence
  • Red Fire
  • Deniz Salıncağı
  • Torpido
  • Reis Gondol
  • Mico Gondol
  • Büyük ve küçük çarpışan arabalar
  • Crazy Dance
  • Orka
  • Drop Tower
  • Sky Bike
  • King Loop

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