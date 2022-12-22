Kız Kulesi'ne Nasıl Gidilir? Kız Kulesi Nerede ve Hangi Semtte Bulunuyor?

Kız Kulesi'ne Nasıl Gidilir?

Yapımı 2500 yıl öncesine kadar uzanan Kız Kulesi, şehrin değişmez sembolik yapılarından biridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kule, günümüzde daha çok turizm sembollerinden biri olarak rağbet görmektedir. Boğazdan geçen gemileri kontrol etmek ve vergi almak amacıyla bir nevi gümrük olarak inşa edilen yapı Osmanlı döneminde restore edilmiştir.

2000 yılında turizme açılan yapı günümüzde özellikle yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelmiştir. Peki, bu tarihi şaheseri görmek için Kız Kulesi’ne nasıl gidilir? Öncelikle kule her gün hizmet vermektedir.

Yapı küçük bir adacık üzerinde konumlandığından dolayı ulaşım denizyoluyla mümkündür. Üsküdar Salacak ya da Kabataş’a giderek buradan kalkan seferlere binmemiz gerekmektedir. Üsküdar Salacaktan kalkan seferler 15 dakika da birken Kabataş üzerinden kalkan seferler saat başı olarak hizmet vermektedir.

Kız Kulesi Nerede?

İstanbul’un en güzide noktalarından birinde yer alan kule İstanbul Boğazı’nda yer almaktadır. Roma İmparatorluğu'ndan kalan tek mimari olma özelliğini de taşıyan yapı, Bizans döneminde Arcla yani küçük kale olarak isimlendirilmiştir. Milattan önce 410 yılında yapıldığı düşünen kulenin kulaklarımıza çalınmış pek çok efsanesi bulunmaktadır.

Kule İstanbul’un fethiyle ahşap bir yapı olarak inşa edilmiş ve 1719 yılında çıkan yangınla adeta yok olmuştur. Bu sebeple daha sonraları taş olacak şekilde tekrar inşa edilmiştir. Yapı, semt olarak ise Üsküdar’a bağlıdır. Salacak açıklarında yer alan bu görkemli yapı, şehrin pek çok noktasından görülmektedir.

Kız Kulesi Hangi Semtte?

İstanbul’a seyahat edenlerin mutlaka görmesi geren bir yapı olan kule, tarih öncesi çağlardan bu yana pek çok farklı sebeplerle kullanılmıştır. Öyle ki Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde dahi Kız Kulesinden bahsedilir. Bizans döneminden kalan bu nadide eser, mahalle olarak Salacak mahallesi, semt olarak ise Üsküdar’a bağlıdır.

Kız Kulesi'ne Metro ile Nasıl Gidilir?

Günümüzde gerek rahatlığıyla gerekse ekonomik nedenlerden dolayı metroyla ulaşım seçeneği ön plandadır. Öncelikle kule bir adacık üzerinde yer aldığından dolayı Marmaray, tramvay, metro ile direkt ulaşım yolları bulunmaz.

Ancak aktarmalı olarak bölgeye varış sağlayabilirsiniz. Kız kulesine metroyla gitmek isteyenler M5 numaralı Üsküdar – Çekmeköy metro hattını kullanmalıdır. Üsküdar’a varış sağladıktan sonra ise Salacak’tan kalkan teknelerle hafta içi 09:15-18:30 saatleri arasında her 15 dakikada bir yapılan seferlerle kuleye kolayca ulaşabilirsiniz.