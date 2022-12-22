Kız Kulesi'ne Nasıl Gidilir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul Kız Kulesi'ne Nasıl Gidilir? Kız Kulesi Nerede ve Hangi Semtte Bulunuyor?
ABONE OL

Kız Kulesi'ne nasıl gidilir? Kız Kulesi nerede ve hangi semtte bulunuyor?

Kız Kulesi, Üsküdar Salacak açıklarında küçük bir ada üzerinde konumlanmış şehrin tüm tabi manzarasını gözler önüne seren tarihi bir yapıdır. Kız kulesi yerli ve yabancı pek çok turistin uğrak noktalarından biridir. Kuleye birçok ulaşım seçeneği mevcuttur.

Kız Kulesi'ne Nasıl Gidilir? Kız Kulesi Nerede ve Hangi Semtte Bulunuyor?

Kız Kulesi'ne Nasıl Gidilir?

Yapımı 2500 yıl öncesine kadar uzanan Kız Kulesi, şehrin değişmez sembolik yapılarından biridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kule, günümüzde daha çok turizm sembollerinden biri olarak rağbet görmektedir. Boğazdan geçen gemileri kontrol etmek ve vergi almak amacıyla bir nevi gümrük olarak inşa edilen yapı Osmanlı döneminde restore edilmiştir.

2000 yılında turizme açılan yapı günümüzde özellikle yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelmiştir. Peki, bu tarihi şaheseri görmek için Kız Kulesi’ne nasıl gidilir? Öncelikle kule her gün hizmet vermektedir.

Yapı küçük bir adacık üzerinde konumlandığından dolayı ulaşım denizyoluyla mümkündür. Üsküdar Salacak ya da Kabataş’a giderek buradan kalkan seferlere binmemiz gerekmektedir. Üsküdar Salacaktan kalkan seferler 15 dakika da birken Kabataş üzerinden kalkan seferler saat başı olarak hizmet vermektedir.

Kız Kulesi Nerede?

İstanbul’un en güzide noktalarından birinde yer alan kule İstanbul Boğazı’nda yer almaktadır. Roma İmparatorluğu'ndan kalan tek mimari olma özelliğini de taşıyan yapı, Bizans döneminde Arcla yani küçük kale olarak isimlendirilmiştir. Milattan önce 410 yılında yapıldığı düşünen kulenin kulaklarımıza çalınmış pek çok efsanesi bulunmaktadır.

Kule İstanbul’un fethiyle ahşap bir yapı olarak inşa edilmiş ve 1719 yılında çıkan yangınla adeta yok olmuştur. Bu sebeple daha sonraları taş olacak şekilde tekrar inşa edilmiştir. Yapı, semt olarak ise Üsküdar’a bağlıdır. Salacak açıklarında yer alan bu görkemli yapı, şehrin pek çok noktasından görülmektedir.

Kız Kulesi Hangi Semtte?

İstanbul’a seyahat edenlerin mutlaka görmesi geren bir yapı olan kule, tarih öncesi çağlardan bu yana pek çok farklı sebeplerle kullanılmıştır. Öyle ki Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde dahi Kız Kulesinden bahsedilir. Bizans döneminden kalan bu nadide eser, mahalle olarak Salacak mahallesi, semt olarak ise Üsküdar’a bağlıdır.

Kız Kulesi'ne Metro ile Nasıl Gidilir?

Günümüzde gerek rahatlığıyla gerekse ekonomik nedenlerden dolayı metroyla ulaşım seçeneği ön plandadır. Öncelikle kule bir adacık üzerinde yer aldığından dolayı Marmaray, tramvay, metro ile direkt ulaşım yolları bulunmaz.

Ancak aktarmalı olarak bölgeye varış sağlayabilirsiniz. Kız kulesine metroyla gitmek isteyenler M5 numaralı Üsküdar – Çekmeköy metro hattını kullanmalıdır. Üsküdar’a varış sağladıktan sonra ise Salacak’tan kalkan teknelerle hafta içi 09:15-18:30 saatleri arasında her 15 dakikada bir yapılan seferlerle kuleye kolayca ulaşabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düştü
GÜNDEM HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düştü
Küçüksu Kasrı'na Nasıl Gidilir? Küçüksu Kasrı Nerede ve Hangi Semtte Bulunuyor?
GÜNDEM Küçüksu Kasrı'na nasıl gidilir?
Korsan Adası'na Nasıl Gidilir? Tema Park Korsan Adası Nerede ve Hangi Semtte Bulunuyor?
GÜNDEM Korsan Adası'na nasıl gidilir?
Kayseri'de aynı aileden 7 kişinin ölümü davasında yeni gelişme! İstinaf bozdu, ceza arttı - Son dakika haberi
GÜNDEM 7 kişinin ölümü davasında yeni gelişme! İstinaf ...
Kadıköy'e Nasıl Gidilir? Marmaray, Metrobüs, Metro, Otobüs ve Vapur ile Kadıköy'e Ulaşım Yolları
GÜNDEM Kadıköy'e nasıl gidilir?
Kadıköy Salı Pazarı'na Nasıl Gidilir? Kadıköy Salı Pazarı Nerede ve Nasıl Gidilir?
GÜNDEM Kadıköy Salı pazarına nasıl gidilir?
Yıldız Parkı'na Nasıl Gidilir? Yıldız Parkı Nerede ve Hangi Otobüsle Gidilir?
GÜNDEM Yıldız Parkı'na nasıl gidilir?
Yedikule Hisarı Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Yedikule Hisarı Müzesi Nerede Ve Hangi Semtte Bulunuyor?
GÜNDEM Yedikule Hisarı Müzesi'ne nasıl gidilir?
Asgari ücretin yolculuğu
GÜNDEM Asgari ücretin yolculuğu
Türk İslam Eserleri Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Türk İslam Eserleri Müzesi Nerede ve Hangi Semtte?
GÜNDEM Türk İslam Eserleri Müzesi'ne nasıl gidilir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.