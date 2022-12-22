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Haberler Dünya Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? KKTC Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi?
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Kıbrıs'a nasıl gidilir? KKTC Kıbrıs'a gitmek için pasaport gerekli mi?

Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in incisi, pek çok savaş sahnesine tanık olmuş nadide güzellikteki bir ada ülkesidir. Akdeniz’in en büyük üçüncü adası olma özelliğini taşıyan KKTC’ye ülkemiz üzerinden hava yolu ve karayolu ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? KKTC Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi?

Kıbrıs'a Nasıl Gidilir?

Kuzey ve Güney olarak iki yönetim şekline bölünen adanın güneyinde Rumlar ikamet ederken Kuzeyinde Türkler yaşamlarını sürdürmektedir. Akdeniz'deki Sicilya ve Sardinya'dan sonra üçüncü büyük ada olan Kıbrıs'ın kuzeyinde Türkiye, doğusunda Suriye ile İsrail, güneyinde Mısır ve kuzeybatısında Yunanistan yer almaktadır.

Bölgeye ilk insan yerleşiminin M.Ö. 10000'li yıllara dayandığı tahmin edilmektedir. Lüks otelleri, muazzam denizi ve tabii güzellikleriyle hayran bırakan bir atmosfere sahip bu ada ülkesine ulaşım da oldukça kolaydır.

İstanbul üzerinden KKTC’ye ulaşım sağlamak isterseniz havayolunu kullanabilirsiniz. Sabiha Gökçen Havalimanı ya da İstanbul Havalimanı üzerinden herhangi bir aktarma yapmadan direkt uçuş seferleri bulunmaktadır.

Ortalama 1 saat 30 dakika kadar süren uçuşlarda Kıbrıs Ercan Havalimanı’na varış sağlanmaktadır. İzmir, İstanbul ve Ankara üzerinden doğrudan uçuş imkânları bulunurken ülkemizin diğer illerinde ancak aktarmalı olarak ulaşım sağlanmaktadır.

Sefer sayıları yaz aylarının kendini göstermesiyle birlikte önemli ölçüde artış gösteriyor. KKTC’ye gitmek için bir diğer alternatif de deniz otobüsü ve feribotlardır. Belirli limanlardan kalkan feribotlar yardımıyla adaya ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ancak daha fazla sefer düzenlendiğinden ve zamandan tasarruf etmek isteyenlerin ilk tercihi şüphesiz ki havayolları aracılığıyla ulaşım olacaktır. Kıbrıs bulunduğu konumdan dolay özellikle yaz aylarında daha bir gözde konumundadır. Bu sebeple gerek feribot seferlerinin gerekse havayolu seferlerinin yaz aylarında saat aralıkları daha kısadır.

Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekir Mi?

KKTC, Türk vatandaşlarına herhangi bir pasaport ve vize şartı koymayan ülkeler arasındadır. Yalnızca yeni tip kimlikle giriş sağlayabileceğiniz KKTC, 30 gün boyunca konaklama hakkı sağlıyor. Tabi bu söylediğimiz maddeler yalnızca KKTC için geçerli. Güney Kıbrıs tarafına geçmeyi düşünüyorsanız hem pasaport hem de vize almalısınız.

Kıbrıs Feribot Fiyatları Ne Kadar?

Kıbrıs’a feribotla ulaşımlar Girne ve Gazimağusa limanlarından sağlanmaktadır. Hatay, Mersin ve Tasucu Limanlarından kalkan feribotlar Girne ve Gazimağusa limanlarına yanaşırlar. Mersin üzerinden KKTC’ne gitmek ortalama 2 saat kadar sürmektedir. Ancak araçlı feribot seferleri daha uzun sürmektedir. Tasucu’dan Girne’ye yapılan sefer fiyatları ortalama 485 TL olarak belirlenmiştir. Mersin üzerinden Gazimağusa limanına ulaşmak isteyenler için ise en uygun fiyat aralığı 515 TL’den başlamaktadır. Hatay üzerinden Girne Limanı’na ulaşmak isteyenler ise 600 TL’yi gözden çıkarmalıdır.

Kıbrıs'a Deniz Yoluyla Nasıl Gidilir?

Kıbrıs’a deniz yoluyla ulaşım bulunduğu coğrafi konum sebebiyle en kolay ulaşım alternatiflerinden biridir. Üstelik hem uygun fiyatlı bir ulaşım sağladığından dolayı hem deniz manzarası eşliğinde yolculuğunuzu tamamlayacağınızdan dolayı bölgeye deniz yoluyla ulaşım ilk seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

  • Öncelikle Alanya-Girne deniz otobüsü yoluyla bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz.
  • Taşucu- Girne feribotuyla ortalama 2 saatte bölgeye varabilirsiniz.
  • Mersin- Girne feribotu da bir diğer alternatif olarak karşımıza çıkmakta.
  • Mersin- Gazimağusa feribotuyla da Gazimağusa Limanı’na ulaşım sağlanabilmektedir.
  • Hatay- Girne feribotuyla KKTC’ne varış gerçekleştirebilirsiniz.

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