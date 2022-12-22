Kadıköy'e Nasıl Gidilir?

Kuruluş tarihi olarak M.Ö. 675 yılı olarak kabul edilen Kadıköy, Haydarpaşa'dan Bostancı'ya uzanan uzun bir sahil şeridine sahiptir. İlçenin batı ve güneyinde Marmara Denizi, kuzeybatısında Üsküdar, doğusunda Maltepe ve kuzeydoğusunda Ataşehir ilçeleri yer almaktadır. 1969 yılında ilçeye taşınmış meşhur Kadıköy Boğa Heykeli ise Kadıköy’ün önemli sembol değerlerindendir.

Oldukça fazla ziyaretçiyi, hem yerli hem yabancı turisti bünyesinde barındıran Kadıköy’e ulaşım yönünden birçok alternatif karşımıza çıkmaktadır. İstanbul’un en güzide semtlerinden biri olan Kadıköy’e hem Avrupa hem de Anadolu yakası üzerinden çeşitli ulaşım alternatifleri vardır.

Şayet Avrupa yakasında oturuyorsanız Marmaray, metrobüs ve vapur aracılığıyla semte varış sağlayabilirsiniz. Anadolu yakasından ikamet eden kişiler için ise metro ve otobüs kullanmak daha uygun bir seçenek olacaktır.

Marmaray ile Kadıköy'e Ulaşım

Marmaray aracılığıyla Kadıköy’e gitmek istiyorsan Marmaray’ın herhangi bir durağından binebilir, Ayrılık Çeşmesi durağında inebilirsin. Ayrılık Çeşmesi durağından Kadıköy- Kartal metrosuna bindikten sonra bir diğer durakta inerek Kadıköy’e ulaşım sağlayabilirsiniz. Bağdat Caddesi yakınlarında bir tur atmak isteyenler ise Suadiye durağında inmelidir. Toplam 7 durağı Kadıköy sınırları içinde yer alan Marmaray’ın en önemli avantajı hem hesaplı hem de kolay ulaşım seçeneğini sunmasıdır. Marmaray gece 24:00’a kadar ulaşım için hizmet vermektedir.

Metro ile Kadıköy'e Ulaşım

Avrupa yakasından metroyla ulaşım sağlamak isteyenler öncelikle Hacıosman- Yenikapı metro hattını kullanmalıdır. Zincirlikuyu’nun son durağında indikten sonra kısa bir yürüyüş ile Söğütlüçeşme metrobüs hattına ikamet ederek ve son durakta inilmelidir. Kadıköy, Söğütlüçeşme metrobüs durağından ortalama 15 dakikalık bir uzaklıkta yer almaktadır. Dilerseniz herhangi bir İETT otobüsüne binerek süreden tasarruf edebilirsiniz. Anadolu Yakasından metro ile Kadıköy- Kartal hattını kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz. 24:00’a kadar hizmet veren metro hattının son durağı olan Kadıköy istasyonunda inerek semte varış yapabilirsiniz.

Otobüs ile Kadıköy'e Ulaşım

Otobüs ulaşımını genel olarak şehrin Anadolu yakasından ikamet edenler tercih etmektedir. Hem tek vesait olması hem de herhangi bir aktarma yapmadan ulaşım sağlandığı için tercih ediliyor. Hemen Kadıköy rıhtımında yer alan otobüsler, vapur iskelesine oldukça yakın olarak konumlanmıştır. Ancak bu demek değildir ki Avrupa Yakasından Kadıköy’e otobüs yok. Avrupa yakasından Kadıköy’e geçmek için Beşiktaş, Edirnekapı ya da Mecidiyeköy’den kalkan otobüslerden herhangi birine binebilirsiniz. Anadolu Yakasından binmek isteyenler ise Bostancı, Pendik, Kartal, Ümraniye ve Üsküdar otobüslerinden yararlanabilir.

Vapur ile Kadıköy'e Ulaşım

Şüphesiz ki ulaşımın en keyifli yollarından biri vapur seferleridir. Hem ferah bir nefes alıp manzaranın tadına doyacağınız hem de bu eşsiz atmosferde sizi gideceğiniz yere ulaştıran vapur seferleri alternatif ulaşım yollarına rağmen hala gözdeliğini korumaktadır. Eminönü, Karaköy ve Beşiktaş’tan kalkan vapur seferleriyle ortalama 30 dakikalık gibi bir sürede Kadıköy’e ulaşım sağlayabilirsiniz. 07:00’da başlayan seferler saat 20:40’da son bulmaktadır.