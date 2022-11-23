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Kudüs'te otobüs durağı yakınlarında patlama: En az 7 kişi yaralandı

İsrail'de bir otobüs durağı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kudüs'te otobüs durağı yakınlarında patlama: En az 7 kişi yaralandı
Kudüs'te patlama: En az 7 kişi yaralandı
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AA

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün çıkışında bir otobüs durağı yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonucu "çeşitli derecelerde çok sayıda yaralı bulunduğu" kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, patlama sonucu 2si ağır en az 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), patlamanın, "çanta içine gizlenmiş bir bombanın infilak etmesi sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini" bildirdi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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