Kudüs'te patlama: En az 7 kişi yaralandı 0:00 / 0:00

AA

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün çıkışında bir otobüs durağı yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonucu "çeşitli derecelerde çok sayıda yaralı bulunduğu" kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Görsel: Associated Press

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, patlama sonucu 2si ağır en az 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), patlamanın, "çanta içine gizlenmiş bir bombanın infilak etmesi sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini" bildirdi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.