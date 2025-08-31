Kudüs Valiliği: İsrail, İslami eserleri tahrip ediyor

Kudüs Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa’nın altında kazılar yaptığına ilişkin ortaya çıkan görüntülere vurgu yapılarak, "Ortaya çıkan görüntüler, İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'nın altında yaptığı yasadışı kazı ve yıkımı ortaya çıkarmıştır." ifadelerine yer verildi.

İsrail tarafından yapılan kazılarda Emevi dönemine (661-750) ait eserlerin "kasıtlı olarak hedef alındığı" dile getirilen açıklamada, bölgenin Müslümanlara ait olduğunun kanıtlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "İsrailli yetkililer, Mescid-i Aksa'nın tarihi kimliğini yok etmek ve iddia edilen tapınak için gerçekleri çarpıtmak amacıyla bu İslami arkeolojik yapıları yok etmeye çalışıyor." denildi.

"BUNUN SİLİNMESİ VEYA TAHRİF EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Mescid-i Aksa’nın "tarihiyle ve eserleriyle İslam aleminin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunun" altı çizilen açıklamada, "bunun silinmesi veya tahrif edilmesi mümkün değildir" değerlendirmesine yer verildi.

Kazıların "uluslararası denetim olmadan yapıldığı" ve "Mescid-i Aksa'nın tarihi temellerinin riske atıldığı" belirtilen açıklamada, "tarihi eserlerin yok edilme riskiyle karşı karşıya olduğu" uyarısı yapıldı.