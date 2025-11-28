Küfürleşme cinayetinin görüntüsü çıktı!

İstanbul'da olay, 26 Kasım Çarşamba günü saat 22.20 sıralarında, Kağıthane'deki Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi.

KÜFÜRLEŞMEDEN HUSUMET DOĞDU

İddiaya göre geçmişte yaşanan küfürleşme nedeniyle aralarında husumet bulunan Haluk Akgül (45) ile Rauf D. (27) arasında yeniden tartışma çıktı.

SIRTINDAN BIÇAKLADI BAŞINI YERE VURDU

DHA'daki habere göre tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Akgül sırtından bıçaklandı. Rauf D. yere düşen Akgün'ün başını yere vurdu.

KORKUNÇ OLAY KAMERAYA YANSIDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akgül hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Rauf D.'yi, aynı gün Çeliktepe Mahallesi’nde gözaltına alındı.

'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI

Şüpheli Rauf D. emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Rauf D. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SABAH DUYDUM ÖLMÜŞ DEDİLER"

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdullah Evren, "Akşamüstü bir şeyler oluyor. Sonra baktım orada bir sesler geliyor falan. Millet toplanmış ambulans geldi. Bu kadar yani. Sonra dediler ki yaralama var dediler. Ambulans hastaneye götürdü, o kadar. Sabah duydum ölmüş dediler. Yarın galiba cenazeyi kaldıracaklar" dedi.