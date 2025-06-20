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        Haberler Yaşam Kuğulu Park’ta 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu doğdu

        Kuğulu Park’ta 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu doğdu

        Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu doğdu. Yavru kuğu parkta yoğun ilgi gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:07
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        Kuğulu Park'ta 15 yıl sonra bir ilk
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        Çankaya ilçesinde Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki Kuğulu Park'ta her yıl büyüyen kuğu, kaz ve ördek ailesine 15 yıl aradan sonra ilk kez beyaz kuğu yavrusu eklendi.

        Park görevlilerinin takip ettiği yavru kuğunun sağlık kontrolleri, veteriner hekimler tarafından yapıldı.

        Suya bırakılan yavru beyaz kuğu, başkentlilerden yoğun ilgi gördü. Görevliler, ziyaretçilere yavruların sağlığı açısından yiyecek atılmaması uyarısında bulundu.

        Çankaya Belediyesi, sosyal medya hesabından 15 yıl aradan sonra dünyaya gelen beyaz kuğuyu paylaştı.

        Açıklamada, "Kuğulu Park ailesi büyüyor. 15 yıl aradan sonra ilk kez, beyaz bir kuğu yavrusu dünyaya geldi. Aramıza hoş geldin minik kuğu. Minik kuğumuz için isim önerilerinizi yoruma bekliyoruz" denildi.

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        #Kuğulu Park
        #beyaz kuğu
        #ankara
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