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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Küheylan' 3. sezonunda 'Perde' diyecek

        'Küheylan' 3. sezonunda 'Perde' diyecek

        Kerem Alışık, Ali Tepe ve Hatice Aslan'ın başrolleri paylaştığı 'Küheylan' oyunu 30 Ocak'ta Zorlu PSM'de üçüncü sezonuna 'Merhaba' diyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:38
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        'Küheylan' 3. sezonunda 'Perde' diyecek
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        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile seyirci karşısına çıkan efsane oyun “Küheylan”, 30 Ocak’ta Zorlu PSM’de üçüncü sezonuna devam ediyor. İlk günden bugüne kapalı gişe devam eden “Küheylan”, görkemli prodüksiyonu, çarpıcı hikayesi, etkileyici kostüm ve maske tasarımlarıyla tiyatro severlerle buluşuyor.

        Peter Shaffer’ın gerçek bir hikayeden esinlenerek kaleme aldığı,1970’li yıllarda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sahnelenen Küheylan'ın başrollerinde; Kerem Alışık (Martin Dysart), Ali Tepe (Alan), Hatice Aslan (Dora), Devrim Nas (Frank), Açelya Devrim Yılhan (Hesther), Gizem Katmer (Jill), Tülay Bekar Öztürk (Hemşire), Bertan Dirikolu (Dalton), Sercan Batık (Atlı) ve Oğuzhan Keskin (Maya) yer alıyor.

        Tutkularının esiri olup gerçekleştirdiği korkunç bir olaydan dolayı hastaneye yatırılan 17 yaşındaki Alan Strang (Ali Tepe) ile onu analiz eden ve iyileştirmeye çalışan psikiyatrist Martin Dysart’ın (Kerem Alışık) hikayesini konu aldığı oyun, Barış Erdenk’in rejisi ile sahneleniyor.

        Oyunun biletlerine Biletix, Biletinial, Bubilet ve Passo’dan ulaşılabiliyor.

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        #Zorlu PSM
        #kerem alışık
        #Küheylan
        #tiyatro
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