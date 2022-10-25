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Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

Ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de toplum düzenini korumak amacıyla konulan yasaklar ve kurallar bulunuyor. Kimi ülkelerdeki yasaklar duyanları şaşkına çevirecek cinsten. İşte, Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar...

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  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Sağlığa zararlı ürünler ve toplum kurallarına aykırı uygulamalar için ülkeler yasaklar ve kurallar koymaktadır. Fakat dünyanın bazı ülkelerinde zararlı olmamasına rağmen yasaklanan ilginç kurallar bulunmaktadır. Belirli bir saatten sonra sifon çekmenin yasaklandığı ülkeler bulunurken boğulanın kurtarılmadığı ülkeler de bu liste de yer alıyor. İşte, dünyanın çeşitli ülkelerinden ilginç yasaklar…
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Çin’de boğulan birini kurtaramazsınız. Boğulan birini kurtarmaya çalışmak kadere müdahale olarak nitelendirildiğinden yasaktır. 
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    İskoçya’da inek sahiplerinin sarhoş olması ilginç yasaklar arasında yer alıyor.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    İsviçre’de belli bir saatten sonra sifon çekmek yasak.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Sihirbaz değilseniz Avustralya’da bir tavşan besleyemezseniz. İstilacı bir tür olarak kabul edilen tavşanlar Avustralya’da sadece Queenslan ve çevre bölgelerinde bulunurlar.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Rusya’da kirli bir araba kullanıyorsanız para cezası almanız muhtemel.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Singapur’da sakız ciğneyemezsiniz. Aynı zamanda çöp atmak ve duvar yazıları da yasaklılar listesinde yer alıyor. 
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Florida’da bekar kadınların Pazar günleri paraşüt atlayışı yapmaları yasak.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    İsviçre’de havlayan bir köpeği azarlamak yasa dışadır.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Yunanistan’ın tarihi bölgelerinde topuklu ayakkabı giymek yasak. Dünyanın birçok müzesinde geçerli olan bu yasak Yunanistan’ın tarihi bölgelerinde de uygulanıyor.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Birleşik Krallık’ta sokakta halı silkelemek ve çırpmak yasak. Ancak sabah saat 8’den önce bir paspası silkeleyebilirsiniz.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Vermont’taki kadınların takma diş için kocalarından yazılı kağıt alma zorunlulukları bulunmaktadır.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Fransa’da tren platformlarında geciklemeleri en aza indirmek amacıyla öpüşmeye izin verilmiyor. 
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Fransa’da okul kafeteryalarında ketçap yasaklandı. Öğrenciler ketçabı haftada bir kez, patates kızartmasıyla birlikte tüketebiliyor.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Tayland’da araç kullananların gömlek giymesi zorunludur.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Milano’da kamusal alanda somurtmak yasak. Oldukça eski ve yürürlükte olan bu yasadan hastane çalışanları ve cenazesi olanlar muaf tutuluyor.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Londra’da Kraliçenin malı olduğu için Meclis binası içinde ölmek yasaktır.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Avustralya’da bir düğünü veya cenazeyi bozan kişiye 10 bin dolar para cezası ve iki yıl hapis cezası veriliyor.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Danimarka’da çocuğunuza vereceğini adı, 18.000 kadın ve 15.000 erkek isim içeren onaylanmış isimler listesinden seçebilirsiniz.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    Çin’de yaya geçidinde durmak yasaktır ve cezası 5 yuandır.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    İsviçre’de Pazar günleri çamaşır asmak yasaktır.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    İngiltere’de Noel gecesi kurabiye yemek yasaktır. Hristiyanlar tarafından 25 Aralık'ta Hz. İsa'nın doğumu olarak kutlanan bu dini bayramda, kurabiye yemeyi yasaklamışlardır. Halen yaşatılan bir yasak olsa da yasağa uyanların sayısı oldukça az.
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Dünyanın çeşitli ülkelerinde hepsi birbirinden ilginç yasaklar

    İngiltere’de kadınların toplu taşıma araçlarında çikolata yemeleri yasaklanmıştır.

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