2 sahnede 4 farklı oyun

AY TEDİRGİNLİĞİ – Özen Yula (Çağdaş Dram)

Yazılışının 30. yılında yeniden hayat bulan eser, toplumsal hafızanın karanlık dehlizlerine bir yolculuk niteliği taşıyor. 1950’lerin İstanbul’unda, puslu ve tekinsiz bir gecede yolları kesişen iki yabancının hikayesini konu alan oyun; faili meçhul cinayetleri ve azınlık meselelerini "ay ışığının" soğuk gölgesinde işleyerek seyirciyi sürekli bir "tetikte olma" haline hapsediyor.

Yöneten: Burcu Halaçoğlu | Dramaturg: Ceren Ercan | Dekor/Kostüm: Ayçın Tar | Işık Tasarımı: Yasin Gültepe | Müzik: Okan Kaya | Koreografi: Gülçin Yiğit | Kum Sanatçısı: Ramazan Yumrutepe | Teaser/Kurgu: Erhan Cerrahoğlu / Demo Production | Oyun Fotoğrafları: Öncü Hırant Gültekin

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Oyuncular: Damla Karaelmas, Emre Koç

Tarih & Saat: 11- 18 Kasım 2026 | Saat: 20.00

Mekân: Ataköy Baruthane Sahnesi

ÇİRKİN – Marius von Mayenburg (Kara Komedi)

Dilek Altuntaş’ın çevirisi ve Yelda Baskın’ın çarpıcı yönetimiyle sahnelenen oyun, kapitalizmin insan bedenini metalaştırmasını ve "güzel olan iyidir" algısını acımasız bir kara mizahla eleştiriyor. Başarılı bir mühendis olan Lette’in, icadını tanıtma fırsatının "çirkinliği" nedeniyle elinden alınmasıyla başlayan süreç, geçirdiği estetik operasyon sonrasında herkesin aynı yüzü satın aldığı bir distopyaya dönüşüyor.

Yaratıcı Ekip: Yönetmen: Yelda Baskın | Çeviren: Dilek Altuntaş | Dramaturg: Ceren Ercan | Dekor ve Işık Tasarımı: Kerem Çetinel | Kostüm Tasarımı: Tomris Kuzu | Hareket Düzeni: Esra Yurttut | Müzik: Okan Kaya | Yönetmen Yardımcısı: İrem Sultan Cengiz | Reji Asistanı: Arda Akyüz | Oyun Fotoğrafları: Öncü Hırant Gültekin

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Oyuncular: Tolga İskit, Ali Rıza Kubilay, İlkin Tüfekçi, Can Esmeray

Tarih & Saat: 12 - 13 Kasım 2026 | Saat: 20.00

Mekân: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

ANNE KAFAMDA BİT VAR – Tarık Akan (Biyografik / Epik Dram)

Türk sinemasının unutulmaz aktörü Tarık Akan’ın otobiyografik eserinden Gökhan Aktemur tarafından uyarlanan ve Turgay Kantürk’ün yönettiği oyun, 12 Eylül karanlığına ayna tutuyor. 1980’li yılların başında asılsız ihbarlar sonucu gözaltına alınan Tarık Akan’ın 1. Şube ve Selimiye Cezaevi’ndeki baskı ve işkencelere karşı sergilediği onurlu direnişi konu edinen yapım; Yılmaz Güney, Müjdat Gezen ve Rutkay Aziz gibi usta isimleri de sahnede buluşturarak kolektif bir hafıza tazeleme çağrısı sunuyor. Tarık Akan karakterine Ragıp Savaş ve Savaş Barutçu dönüşümlü olarak hayat veriyor.

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Yaratıcı Ekip: Yönetmen: Turgay Kantürk | Uyarlayan: Gökhan Aktemur | Dramaturg: Irmak Bahçeci | Dekor/Işık: Cem Yılmazer | Kostüm: Ayçın Tar – Selin Ölçen | Müzik: Tolga Çebi | Şarkı Sözleri: Faruk Üstün | Koreografi: Pınar Ataer | Reji Asistanları: Eda Özdemir, Sevda Karabulut, Burç Ara

Oyuncular: Ragıp Savaş / Savaş Barutçu, Yonca Şahinbaş, Faruk Üstün, Eda Özdemir, Burç Ara, Ercan Koçak, Ali Kil, Kadir Hasman, Emre Sırımsı, Sevda Karabulut, Murat Şenol, Kerem Genç, Merve Bağdatlı, Ahmet Deniz Kuş, Ozan Berk Ekinciel, Yılmaz Gökgöz, Bahar Yılmazer

Tarih & Saat: 14 - 20 - 21 Kasım 2026 | Saat: 20.00

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Mekân: Leyla Gencer Sahnesi

SİHİRLİ OYUNCAK – Zerrin Akdenizli (Çocuk Oyunu)

Prenses Lina ve Stella’nın hikayesi üzerinden mülkiyet kavramı yerine paylaşmanın getirdiği gerçek mutluluğu ve empatiyi çocukların dünyasına taşıyan pedagojik bir yaklaşım sunuluyor.

Yaratıcı Ekip: Yazan: Zerrin Akdenizli | Yönetmen: Kadir Hasman | Dekor/Kostüm: Suzan Erbilgin Tunca | Koreografi: Gülçin Yiğit | Dramaturg: Irmak Bahçeci | Müzik Tasarımı: Uğur Çerkezoğlu | Işık Tasarımı: İlker Dursun | Reji Asistanları: Arda Akyüz / Nadide Özkaya | Pedagog: Buket Yılmaz

Oyuncular: Bahar Yılmazer, Emir Taha Sarı, Gülçin Yiğit, Nadide Özkaya, Taha Tegin Özdemir

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Tarih & Saat: 15 - 22 Kasım 2026 | Saat: 13.00

Mekân: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Kasım ayı programında yer alan tüm oyunların biletleri biletinial.com ve BBT gişelerinde satışa çıktı.