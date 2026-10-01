212 Photography Istanbul kapsamında Pera Müzesi’nde üç ücretsiz etkinlik

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen 212 Photography Istanbul kapsamında üç ücretsiz etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

6 ve 8 Ekim’de düzenlenecek etkinliklerde fotoğrafın aile hafızasındaki yerini ele alan Uludağ: Bir Aile Arşivi söyleşisi; kamerasız fotoğrafın tarihini ve güncel sanat içindeki yerini tartışan Fotogramdan Yapay Zekâ Çağına: Kamerasız Fotoğraf söyleşisi ve Kaos ve Düzen Arasında: Bir Dans Deneyi belgesel gösterimi Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

ULUDAĞ AİLESİNİN 96 YILLIK FOTOĞRAF ARŞİVİ

6 Ekim saat 18.00’de düzenlenecek Uludağ: Bir Aile Arşivi başlıklı söyleşi, Uludağ ailesinin 96 yıla yayılan fotoğraf arşivinden hareketle üç kuşağın dünyaya yönelttiği farklı bakışları ve değişen zamanın bu bakışlardaki izlerini ele alıyor.

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KAMERASIZ FOTOĞRAFIN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve fotoğraf sanatçısı Doç. Dr. Burcu Böcekler’in katılımıyla gerçekleşecek Fotogramdan Yapay Zekâ Çağına: Kamerasız Fotoğraf başlıklı söyleşi, 8 Ekim’de, 18.30’da başlayacak.

William Henry Fox Talbot’un ilk deneylerinden 19. yüzyıl botanik araştırmalarına, 20. yüzyıl avangart akımlarından günümüz sanat üretimlerine uzanan tarihsel çizgi görseller eşliğinde incelenecek.

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Söyleşi, kamerasız fotoğraf pratiğinin tarihsel gelişimini ve güncel sanattaki yerini ele alacak. Yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yaygınlaştığı günümüzde kamerasız fotoğraf; yöntem, maddesellik ve özgünlük kavramları üzerinden yeniden değerlendirilecek.

DANSIN YARATIM SÜRECİNE BELGESEL BİR BAKIŞ

Aynı gün 19.45’te, koreograf ve eğitimci Rebecca Lazier’in 2016 tarihli çağdaş dans eseri There Might Be Others’ın yaratım sürecini konu alan Kaos ve Düzen Arasında: Bir Dans Deneyi belgeseli gösterilecek. Film, Lazier’in minimalist besteci Terry Riley’nin 1964 tarihli In C eserini 40 hareket modülünden oluşan yapısal bir sisteme uyarlama çabasını izliyor.

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Başlangıçta işlemeyen bu yapının doğaçlamaya dayalı bir performansa dönüşümünü sahne arkası ve canlı gösterim görüntüleriyle aktaran belgeselde farklı ülkelerden dansçılar, anlık kararlarla ve müzikle senkronize olmadan hareket ediyor; böylece ilgi çekici ve beklenmedik kesişimler ortaya çıkıyor. Gösterimin ardından belgesel sinemacı ve Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Metin Çavuş ile koreograf ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Tan Temel’in katılımıyla İngilizce bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Not: Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinliklere kayıt yaptırmanız gerekmektedir.