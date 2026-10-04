Altın Koza 'Bir Arada Yalnız'ın oldu

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinin Büyük Ödül Töreni Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Ali Vatansever’in “Bir Arada Yalnız” filmi En İyi Film seçilirken, Yılmaz Güney Ödülü de Banu Sıvacı’nın “Günyüzü” filmine verildi. Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nda ise En İyi Senaryo Ödülü Gonca Gülbey’in “Dünyanın Öbür Ucunda” adlı projesinin oldu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film' ödülüne, yönetmenliğini Nuri Cihan Özdoğan’ın yaptığı 'Ölü Köpekler Isırmaz' layık görüldü. Yönetmen Özdoğan, ödülünü aldı.

REKLAM

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'Adana İzleyici' ödülüne, 'Canavar' filmi layık görüldü. Film ekibi ödülünü Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer’den aldı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) En İyi Yönetmen' ödülüne, 'Bir Arada Yalnız’ filmi yönetmeni Ali Vatansever ve ‘Karanlıkta Islık Çalanlar’ filmi yönetmeni Pınar Yorgancıoğlu layık görüldü.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü, 'Bir Arada Yanlız ' filminden Fatih Al'ın olurken 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne, 'Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri' filmi oyuncusu Hazal Ergüçlü layık görüldü.

REKLAM

'Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu' ödülü, 'Günyüzü' filmi oyuncusu Süleyman Kadir Kabaali'ye gitti. Kabaali ödülünü İlyas Salman'dan aldı. 'Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne, 'Günyüzü' filmi oyuncusu Asena Hotamış layık görüldü. Hotamış ödülünü oyuncu Halil Ergün’den aldı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'Umut Veren Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi, 'Bir Ara Yalnız' filminden Onur Gözeten oldu. 'Türkan Şoray Umut Veren Kadın Oyuncu' ödülüne, 'Moda Evlilik' filmi oyuncusu Ege Damatoğlu layık görüldü.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Senaryo' ödülünü, 'Karanlıkta Islık Çalaklar' filmi senaristleri Pınar Yorgancıoğlu ve Emre Gülcan aldı.

REKLAM

En İyi Belgesel Ödülü Aylin Kuryel’in “Stella ile 8 Mart” filmine giderken, Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda Avustralya’dan Radheya Jang’ın “Trading Cards” filmi, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise Halil Tanışan’ın “Otel” filmi En İyi Film Ödülü’nü kazandı.