Altın Koza’da genç sinemacılar için Akademi zamanı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 26 Eylül’de başlıyor. Festival kapsamında beşincisi düzenlenecek Çukurova Altın Koza Akademi; bu yıl 20'den fazla üniversiteden 200’e yakın sinema öğrencisini akademisyenler ve sektör profesyonelleriyle bir araya getirecek.

Festival kapsamında 28 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında 01 Burda AVM CinemaPink salonlarında gerçekleşecek Akademi etkinlikleri; atölyeler, paneller, söyleşiler, özel gösterimler ve usta isimlerin yer aldığı masterclass’lar ile katılımcılara kapılarını ücretsiz olarak açıyor.

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Ferzan Özpetek ile Masterclass

5. Çukurova Altın Koza Akademi, bu yıl Festivalin Onur Ödülü sahiplerinden usta yönetmen Ferzan Özpetek’in sinemaseverlerle buluşacağı özel bir Masterclass’a ev sahipliği yapacak. Akademi Direktörü Öğr. Gör. Akın Kılıç’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte Özpetek, ilk uzun metrajı “Hamam”dan (1997) son filmi “Elmaslar”a (2024) uzanan sinema yolculuğunun köşe taşlarını, reji tercihlerini ve hikâye anlatıcılığındaki tecrübelerini genç sinemacılarla paylaşacak.

“Hiçbiryerde” 25. yıl özel gösterimi ve söyleşisi

Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun Montreal’den Jüri Özel Büyük Ödülü dâhil pek çok prestijli ödülle dönen ilk uzun metrajlı filmi “Hiçbiryerde” (2002), 25. Yıl Özel Gösterimi ve söyleşisi ile programda yer alacak. Kayıp oğlunu arayan bir annenin Mardin’e uzanan sarsıcı hikâyesini anlatan filmin gösterimin ardından özel bir söyleşi de düzenlenecek. Zeynep Ünal’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide; yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, oyuncu Zuhal Olcay, sanat yönetmeni Natali Yeres ve yapımcı Zeynep Atakan, filmin çeyrek asırlık yolculuğunu ve hafızasını izleyicilerle paylaşacaklar.

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Edebiyat ve sinema kardeşliği

Yazar Özgür Mumcu moderatörlüğünde gerçekleşecek “Edebiyat ve Sinema Arasında Hikâye Anlatıcılığı” panelinde yazar Ayfer Tunç, oyuncu Şenay Gürler ve yönetmen Tufan Taştan; metnin görsel bir dile dönüşme serüvenini, uyarlama süreçlerindeki özgürlük alanlarını ve edebiyat ile sinemanın ortak insan hikâyelerini kurma biçimlerini tartışmaya açacaklar.

RED V-RAPTOR X ile belgesel çekiyoruz

Akademi programının öne çıkan teknik çalışmalarından biri de görüntü yönetmenleri Burak Geyik ve Orçun Özkılınç ile colorist Yücel Kurtul’un yürütücülüğünde gerçekleşecek “Kamerayla Hikâye Yazmak - RED V-RAPTOR X: Setten Post-Prodüksiyona RED RAW(R3D)” atölyesi olacak. Profesyonel RED V-RAPTOR X kamera teknolojisini sinemanın yaratıcı diliyle buluşturacak atölye, katılımcılara hem teorik hem de pratik bir deneyim imkânı sunacak. Ayrıca RED, Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması kapsamında ödüle layık görülecek projenin çekimlerinde kullanılmak üzere, yeni nesil V-RAPTOR(X) kamera sistemini tüm ekipmanlarıyla birlikte filme destek olarak sunacak.

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Sinema yazarları buluşuyor

Dijitalleşen dünyada sinema eleştirisinin konumunu ve yaşadığı dönüşümü masaya yatıran Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Sohbetleri; sinema yazarları Gözde Hatunoğlu, Ece Vitrinel, Ekrem Buğra Büte, Olkan Özyurt ve Şenay Aydemir’in katılımıyla düzenlenecek. “İçerik Çağında Sinema Yazarlığı: Eleştiri mi, Etkileşim mi?” başlıklı sohbette; algoritmalar, etkileşim baskısı, medyanın daralan alanları ve sinema yazarlığının ekonomik gerçekliği tartışmaya açılacak.

Yapay zekâ tartışmaları Akademi gündeminde

Yapay zekâ tartışmaları da Akademi’nin odağında yer alacak. Sinema yazarı Tuba Büdüş moderatörlüğünde düzenlenecek “Yapay Zekâ ve Sinemanın Geleceği” panelinde, “Gerçek Ötesi” (Post Truth, 2025) adlı belgeselleriyle tanıdığımız yönetmen ve sanatçı ikili Alkan Avcıoğlu ile Vikki Bardot, dijital araçların senaryo yazımından görsel üretime kadar sinematik yaratım süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü, sektörün karşılaşacağı etik sınırları ve potansiyel fırsatları tartışacak.

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Prof. Dr. Fülürya Yusufoğlu Bilgin ve Dr. Osman Gazi Güçlütürk’ün sunumuyla gerçekleşecek “Yapay Zekâ Çağında Fikri Sınai Mülkiyet Hakları” panelinde ise üretken yapay zekâ araçlarının yarattığı telif karmaşası, telif hakları yasasının sınırları ve yapay zekâ üretimi eserlerin mülkiyet boyutları hukuki bir çerçevede incelenecek.

Sinema ve oyunlar

Sinema ile dijital oyunlar arasındaki etkileşimi bakış, anlatı, ses ve oyuncu/izleyici deneyimi üzerinden inceleyen “Kamera Kimin Elinde? Sinema ile Oyun Arasında Anlatı, Ses ve Deneyim” başlıklı panel, Can Kantarcı’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Müzisyen ve ses tasarımcısı Başar Ünder, akademisyen Diğdem Sezen ile yönetmen Ramin Matin’in katılacağı panel; sinemanın yönetmen kontrolündeki kamerası ile oyunun oyuncuya devrettiği bakış arasındaki gerilimi tartışacak.

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İkinci film sendromu nasıl aşılır?

Yönetmen Elif Refiğ ile yapımcı Derya Tarım’ın katılacağı “İkinci Film Sendromu Nasıl Aşılır? Yönetmen ve Yapımcı İş Birliğinin Yeni Sınırları” söyleşisinde; ilk filmin ardından gelen beklenti baskısı, bağımsız sinemada sürdürülebilir finansman modelleri ve yapımcı ile yönetmen arasındaki yaratıcı ortaklığın dönüşen sınırları ele alınacak.

“Drakula İstanbul’da”nın izinde

Sinematek/Sinema Evi iş birliğiyle restore kopyasıyla Festivalde seyirciyle buluşacak olan “Drakula İstanbul’da” filmi vesilesiyle gerçekleşecek “Pelikülden Dijitale Film Restorasyonu” başlıklı söyleşide; restorasyon sürecine katkı sunan Ahmet Hızarcı ve Caner Çevikkaya, sinemamızın ilk korku filmi kabul edilen yapıtın teknik restorasyon aşamalarını, fiziksel arşiv malzemesinin dijital ortama aktarılmasını ve kültürel hafızanın geleceğe taşınmasındaki kritik rolü konuşacaklar.

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Güney Kore’nin animasyon başarısı

Güney Kore Kültür Bakanlığı ve KOCCA (Korea Creative Content Agency) iş birliğiyle düzenlenen özel program kapsamında, dünyaca ünlü Kore animasyonları “Pororo” ve “Free Dogs” (Underdog) filmlerinin gösterimleri gerçekleşecek. Gösterimlerin yanı sıra düzenlenecek iki kapsamlı sunumla Kore animasyon endüstrisi ve yapay zekâ politikaları merceğe alınacak. Oturumlar kapsamında Ocon CEO’su Jee-hee WOO, “Süper IP Pororo’nun Büyüme Hikâyesi ve Başarı Stratejisi” başlıklı sunumunda küresel bir fenomene dönüşen animasyon karakterinin yaratım süreçlerini, uluslararası pazarlama modellerini ve fikri mülkiyet (IP) yönetiminin stratejik rolünü aktaracak. Ek olarak KOCCA Türkiye Genel Müdürü Youngsung Hwang, “Kore Film ve Animasyon Sektöründe Yapay Zekâ Politikalarına Genel Bakış” başlıklı sunumuyla Asya sinema endüstrisindeki güncel teknolojik yaklaşımları katılımcılarla paylaşacak.

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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kapsamında 28 Eylül-2 Ekim tarihlerinde yapılacak Çukurova Altın Koza Akademi; 01 Burda AVM’de ücretsiz izlenebilecek.

FESTİVAL TAKVİMİ

26 Eylül 2026, Cumartesi

Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni & Açılış Gecesi

28 Eylül-2 Ekim 2026, Pazartesi-Cuma

Çukurova Altın Koza Akademi

1 Ekim 2026, Perşembe

Onur Ödülü Töreni

3 Ekim 2026, Cumartesi

Büyük Ödül Töreni & Kapanış Gecesi

ÇUKUROVA ALTIN KOZA AKADEMİ PROGRAMI

28 Eylül – 2 Ekim 2026

28 Eylül, Pazartesi

13.00 - 17.00 Atölye: “Kamerayla Hikâye Yazmak - RED V-RAPTOR X: Setten Post-Prodüksiyona RED RAW(R3D)” Atölye Yürütücüleri: Yücel Kurtul, Burak Geyik, Orçun Özkılınç

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29 Eylül, Salı

30 SİYAD Sohbetleri: “İçerik Çağında Sinema Yazarlığı: Eleştiri mi, Etkileşim mi?” Konuşmacılar: Gözde Hatunoğlu, Ece Vitrinel, Ekrem Buğra Büte, Olkan Özyurt, Şenay Aydemir

SİYAD Sohbetleri: Konuşmacılar: Gözde Hatunoğlu, Ece Vitrinel, Ekrem Buğra Büte, Olkan Özyurt, Şenay Aydemir 30 Söyleşi: “İkinci Film Sendromu Nasıl Aşılır? Yönetmen ve Yapımcı İş Birliğinin Yeni Sınırları” Konuşmacılar: Elif Refiğ, Derya Tarım

30 Eylül, Çarşamba

30 Söyleşi: “Pelikülden Dijitale Film Restorasyonu - Drakula İstanbul'da” Konuşmacılar: Ahmet Hızarcı, Caner Çevikkaya

Konuşmacılar: Ahmet Hızarcı, Caner Çevikkaya 30 Panel: “Edebiyat ve Sinema Arasında Hikâye Anlatıcılığı” Konuşmacılar: Ayfer Tunç, Tufan Taştan, Şenay Gürler Moderatör: Özgür Mumcu

1 Ekim, Perşembe

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00 Panel: “Yapay Zekâ Çağında Fikri Sınai Mülkiyet Hakları” Konuşmacılar: Prof. Dr. Fülürya Yusufoğlu Bilgin, Dr. Osman Gazi Güçlütürk

Panel: Konuşmacılar: Prof. Dr. Fülürya Yusufoğlu Bilgin, Dr. Osman Gazi Güçlütürk 30 Panel: “Yapay Zekâ ve Sinemanın Geleceği” Konuşmacılar: Alkan Avcıoğlu, Vikki Bardot Moderatör: Tuba Büdüş

Konuşmacılar: Alkan Avcıoğlu, Vikki Bardot Moderatör: Tuba Büdüş 30 Özel Gösterim: “Hiçbiryerde” 25. Yıl Özel Gösterimi

30 Söyleşi: “Hiçbiryerde” 25. Yıl Özel Söyleşisi Konuşmacılar: Tayfun Pirselimoğlu, Zuhal Olcay, Zeynep Atakan, Natali Yeres Moderatör: Zeynep Ünal

2 Ekim, Cuma

30 Panel: “Kamera Kimin Elinde? Sinema ile Oyun Arasında Anlatı, Ses ve Deneyim” Konuşmacılar: Başar Ünder, Diğdem Sezen, Ramin Matin Moderatör: Can Kantarcı

Konuşmacılar: Başar Ünder, Diğdem Sezen, Ramin Matin Moderatör: Can Kantarcı 00 Sunum & Oturum (KOCCA İş Birliğiyle): “Süper IP Pororo’nun Büyüme Hikâyesi ve Başarı Stratejisi” Konuşmacı: Jee-hee WOO (CEO, Ocon) “Kore Film ve Animasyon Sektöründe Yapay Zekâ Politikalarına Genel Bakış” Konuşmacı: Youngsung HWANG (KOCCA Türkiye Genel Müdürü)

Sunum & Oturum (KOCCA İş Birliğiyle): Konuşmacı: Jee-hee WOO (CEO, Ocon) Konuşmacı: Youngsung HWANG (KOCCA Türkiye Genel Müdürü) 00 Masterclass: Ferzan Özpetek (Salon 2) Moderatör: Öğr. Gör. Akın Kılıç

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(Tüm etkinlikler 01 Burda AVM CinemaPink Salon 4'te, Ferzan Özpetek Masterclass'ı ise Salon 2’de gerçekleşecek.)