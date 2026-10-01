BBT sezonu 'Çirkin'le açıyor

Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), 36 yıllık köklü geçmişini modernize ederek “Büyük Dönüşüm” vizyonu eşliğinde 2026-2027 tiyatro sezonuna yine iddialı oyunlarıyla başlıyor. BBT, yeni sezondaki ilk gösterimini 8 Ekim 2026 tarihinde Marius von Mayenburg’un kaleme aldığı “Çirkin” (Der Hässliche) oyunu ile Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriyor.

BBT’nin sezon açılış oyunu “Çirkin”, kapitalizmin insan bedenini metalaştırmasını ve "güzel olan iyidir" algısını sarsıcı bir dille sorguluyor. Tolga İskit, Ali Rıza Kubilay, İlkin Tüfekçi, Can Esmeray'ın rol aldığı oyunun yönetmenliğini Yelda Baskın üstleniyor.

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Oyunun biletleri Biletinial.com ve BBT gişelerinde satışa çıktı.

OYUNUN KONUSU

Başarılı mühendis Lette’nin, çevredekilerin aksine "dayanılmaz derecede çirkin" olduğunu fark etmesiyle başlayan süreç, geçirdiği estetik operasyon sonrasında "kusursuz" bir yüze kavuşmasıyla gelişir. Ancak herkesin aynı yüze sahip olmak istemesiyle birlikte özgünlük, yerini bir distopyaya bırakır.

OYUNUN PROGRAMI

Tarihler: 8 – 9 – 22 – 23 Ekim 2026