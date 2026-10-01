Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro BBT sezonu 'Çirkin'le açıyor

        BBT sezonu 'Çirkin'le açıyor

        Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), modern dünyanın güzellik idealini ve kimlik krizini kara mizahla ele alan "Çirkin" oyunuyla 8 Ekim 2026'da perdelerini açıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 00:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        BBT sezonu 'Çirkin'le açıyor

        Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), 36 yıllık köklü geçmişini modernize ederek “Büyük Dönüşüm” vizyonu eşliğinde 2026-2027 tiyatro sezonuna yine iddialı oyunlarıyla başlıyor. BBT, yeni sezondaki ilk gösterimini 8 Ekim 2026 tarihinde Marius von Mayenburg’un kaleme aldığı “Çirkin” (Der Hässliche) oyunu ile Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriyor.

        BBT’nin sezon açılış oyunu “Çirkin”, kapitalizmin insan bedenini metalaştırmasını ve "güzel olan iyidir" algısını sarsıcı bir dille sorguluyor. Tolga İskit, Ali Rıza Kubilay, İlkin Tüfekçi, Can Esmeray'ın rol aldığı oyunun yönetmenliğini Yelda Baskın üstleniyor.

        REKLAM

        Oyunun biletleri Biletinial.com ve BBT gişelerinde satışa çıktı.

        OYUNUN KONUSU

        Başarılı mühendis Lette’nin, çevredekilerin aksine "dayanılmaz derecede çirkin" olduğunu fark etmesiyle başlayan süreç, geçirdiği estetik operasyon sonrasında "kusursuz" bir yüze kavuşmasıyla gelişir. Ancak herkesin aynı yüze sahip olmak istemesiyle birlikte özgünlük, yerini bir distopyaya bırakır.

        OYUNUN PROGRAMI

        Tarihler: 8 – 9 – 22 – 23 Ekim 2026

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bakırköy Belediye Tiyatroları
        #çirkin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Tüketici yorumlarında yeni dönem
        Tüketici yorumlarında yeni dönem
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor