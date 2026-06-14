Borusan Contemporary'de iki yeni sergi

Borusan Contemporary, Eylül ayında başlayacak yeni sezonundan ilk ipuçlarını sanatseverlerle paylaştı. Fotoğraf sanatında ölçek, perspektif ve mekân algısını sorgulayan özgün yaklaşımıyla tanınan Olivo Barbieri’nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi, sanatçının kırk yılı aşkın sanat pratiğinden beş tematik seriyi bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Fırat Arapoğlu’nun üstlendiği “Zaman Mekân Geometri”, izleyicileri farklı coğrafyalar arasında görsel bir yolculuğa çıkarırken Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun özel siparişi üzerine Anadolu’nun antik kentlerine odaklanan eserlerini de ilk kez gün yüzüne çıkarıyor.

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Barbieri; antik kentlerden metropollere, şelalelerden Alp zirvelerine ve Capri kıyılarına uzanan fotoğraflarında ölçek ve perspektifle oynayarak tanıdık manzaraları beklenmedik ve neredeyse gerçeküstü görüntülere dönüştürüyor. Sanatçı, bu sayede izleyiciyi dünyaya bakmanın ötesinde, görüleni yeniden anlamlandırmaya ve düşünmeye davet ediyor.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan “Perili” bir deneyim

Yeni sezonun heyecan uyandıran projelerinden biri de artistik direktörlüğünü Borusan Contemporary Direktörü Dr. Kumru Eren’in üstlendiği "Perili / Haunted” başlıklı koleksiyon sergisi olacak. Rafael Lozano-Hemmer, Memo Akten, teamLab, Quayola ile Kemal Önsoy’u bir araya getiren seçki, yapay zekâ, veri teknolojileri ve dijital kültürün şekillendirdiği çağdaş imge dünyasına, soyut figüratif geleneği de anımsayarak bakmayı öneriyor.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan seçilen eserler, günümüzün görsel dünyasına dair farklı yaklaşımları bir araya getiriyor. Gerçeklik, hafıza ve özne gibi kavramları farklı perspektiflerden ele alan sergi, izleyicilere yeni düşünme alanları açıyor. Perili Köşk’ün tarihî atmosferiyle diyalog kuran sergi, yapının hafızasını ve ona eşlik eden romantik söylenceleri dijital çağın yeni bilinmezleriyle buluşturuyor. “Perili / Haunted”, izleyiciyi zamanın katmanları arasında dolaştırırken tanıdık olduğu kadar tekinsiz bir görsel evrene davet ediyor.