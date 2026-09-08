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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Carmina Burana’ genç şefe emanet

        'Carmina Burana’ genç şefe emanet

        Antalya'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde müzik dünyasının en görkemli eserlerinden Alman besteci Carl Orff'un Carmina Burana sahne kantatını 22 yaşındaki Maximilian Cem Haberstock yönetecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        'Carmina Burana' genç şefe emanet

        Antalya’da bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde müzik dünyasının en görkemli eserlerinden Alman besteci Carl Orff’un Carmina Burana sahne kantatını 22 yaşındaki Maximilian Cem Haberstock yönetecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Aspendos Opera ve Bale Festivali 12-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirelecek. Festivalde, Giuseppe Verdi’nin Attila operası, Lev Tolstoy'un ölümsüz eseri Anna Karenina’nın bale uyarlaması, Aram Haçaturyan’ın bestelediği Spartacus balesi ile Alman besteci Carl Orff’un görkemli sahne kantatı Carmina Burana Antalyalı müzikseverlerle buluşacak.

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        Festivalin en dikkat çeken yapımlarından Carmina Burana, 19 ve 21 Eylül'de iki kez sahnelenecek. Maximilian Cem Haberstock’un yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası, solistler, koro, çocuk korosu, bale ve modern dans topluluklarından oluşan 250 kişilik dev kadro bu görkemli eser için aynı sahnede yer alacak.

        Devasa bir koronun yanı sıra güçlü bir orkestrasyon gerektiren, insan sesinin ve ritmin olağanüstü bir güce dönüştüğü Carmina Burana, yüksek sahne enerjisi ve çok katmanlı yapısıyla, müzik dünyasının yönetimi büyük bir koordinasyon ve sahne hâkimiyeti gerektiren eserlerinden biri olarak biliniyor. Antalya Devlet Opera ve Balesi, bu eserin yönetimini uluslararası konser ve opera sahnelerinde adından söz ettiren genç şef Maximilian Cem Haberstock’a emanet etti.

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        Haberstock: Kültürel kimliğimin iki farklı yönü bir araya geliyor

        Eserin bestecisi Carl Orff gibi Münih’te doğan ve annesi Türk, babası Alman olan Maximilian Cem Haberstock, Carmina Burana’yı Aspendos’ta yönetmenin kendisi için çok kişisel bir anlamı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bavyera ve Münih’le böylesine güçlü bağları olan Carmina Burana’yı Aspendos’ta yönetmek benim için çok özel bir anlam taşıyor. Münih doğumlu, Türk kökenli bir şef olarak; bu eserin yalnızca iki ülke arasında bir köprü kurmakla kalmadığını, aynı zamanda kendi kültürel kimliğimin iki farklı yönünü yüzyılları aşan bir müzik geleneğinde bir araya getirdiğini hissediyorum."

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        Carmina Burana’ya adını veren Orta Çağ el yazması yüzyıllar boyunca Bavyera’daki Benediktbeuern Manastırı’nda muhafaza edildikten sonra bugün Münih’teki Bavyera Devlet Kütüphanesi’nin koleksiyonunda bulunuyor. Yüzyıllar sonra, yine Münih doğumlu besteci Carl Orff bu metinleri 20. yüzyılın en güçlü eserlerinden birine dönüştürdü.

        Maximilian Cem Haberstock hakkında

        Maximilian Cem Haberstock, senfonik repertuvarın yanı sıra opera alanında da hızla yükselen uluslararası kariyeriyle, kuşağının en umut vadeden genç sanatçıları arasında yer alıyor.

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        22 yaşındaki genç şef, 32 ülkeden 97 seçkin genç müzisyenden oluşan uluslararası bir topluluk olan Münih Festival Orkestrası'nın (eski adıyla Münih Genç Filarmoni Orkestrası) kurucusu ve baş şefi olarak görev yapıyor. Orkestra, 2023'teki kuruluşundan bu yana Alban Gerhardt, Daniel Müller-Schott, Eva Gevorgyan ve Maxim Lando gibi seçkin solistlere eşlik etti. Mozarteum Salzburg, Smetana Hall Prag, Kurhaus Wiesbaden, Alte Oper Frankfurt ve Herkulessaal Münih gibi önemli Avrupa konser salonlarında sahne alan Haberstock Türkiye’de de 2024 yılından bu yana İzmir, Eskişehir, Bursa ve Antalya’da konser ve opera yöneterek Türk müzikseverlerle buluştu. Piyanist olarak da uluslararası birçok birincilik ödülüne sahip olan Haberstock, Münih ve Dresden’de şeflik, piyano ve kompozisyon alanlarında eğitimine devam ediyor.

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        #Aspendos Opera ve Bale Festivali
        #Maximilian Cem Haberstock
        #Carmina Burana
        #Carl Orff
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