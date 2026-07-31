'Cinema Jazireh'e Bulgaristan'da ödül

İlk filmi “Toz” ile uluslararası alanda dikkatleri üzerine çeken Gözde Kural’ın yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi “Cinema Jazireh”, dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 59. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde Ekümenik Jüri Ödülü, Kerala Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Asya Filmi Ödülü, 40. Mostra de Valencie Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü, 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü’nün ardından şimdi de Bulgaristan’da düzenlenen 11. Burgas Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü.

Film, ailesini Taliban saldırısında kaybeden Leyla’nın kayıp oğlunu bulmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Kadın olarak varlığının tehdit sayıldığı bir ortamda Leyla, yolculuğunu sürdürebilmek için erkek kılığına giriyor. Yolculuğun ilerleyen safhalarında farklı karakterlerle karşılaşan Leyla, zaman daraldıkça oğlunu aramaya devam etmek ile yeni bir çağrıya kulak vermek arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.

Gözde Kural

Leyla’nın fiziksel dönüşümünün yanı sıra ruhsal başkalaşımını da başarıyla yansıtan Fereshteh Hosseini’nin başrolünü üstlendiği “Cinema Jazireh”nin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Mazlum Sümer, Ali Karimi, Hamid Karimi ve Reza Akhlaghirad yer alıyor. Yapımcılığını Bulut Reyhanoğlu’nun; ortak yapımcılığını Milad Khosravi, Svetla Tsotsorkova ve Andreea Dumitrescu’nun üstlendiği filmin görüntü yönetmeni ise Adib Sobhani. Türkiye, İran, Bulgaristan, Romanya ortak yapımı “Cinema Jazireh”, tüm dünyadaki festival yolculuğuna devam ediyor.