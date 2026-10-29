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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Claudio Massimo Paterno oyunculuk atölyesi İçin İstanbul’a Geldi

        Claudio Massimo Paterno oyunculuk atölyesi İçin İstanbul’a Geldi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatro alanında dünyanın önemli eğitmenleriyle gerçekleştirdiği atölyelere Paterno ile devam ediyor. Dünyaca ünlü eğitmen Claudio Massimo Paterno, "Meyerhold'un Tiyatro Biyomekaniği Sistemi" adlı 4 günlük bir atölye için İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 14:21 Güncelleme:
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        Paterno, oyunculuk atölyesi için İstanbul'a geldi

        Tiyatro alanındaki uluslararası iş birliklerini ve nitelikli eğitim çalışmalarını sürdüren İBB Şehir Tiyatroları, sahne sanatlarına yön veren önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. İtalya’da yönetmenlik ve oyunculuk çalışmalarıyla tanınan Claudio Massimo Paterno, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde dört gün boyunca sürecek çalışmanın ilk gününde oyuncu adaylarıyla bir araya geldi.

        Şehir Tiyatroları içinden ve dışından seçilen 20 şanslı katılımcının yer aldığı atölye, Meyerhold’un Tiyatro Biyomekaniği Sistemi’nin temel ve derin prensiplerini sahne pratiğiyle buluşturdu. Şehir Tiyatroları sanatçısı Selim Can Yalçın yürütücülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda, araştırma tiyatrosu ve dans alanındaki çalışmalarıyla bilinen Valeria Covella da ekibe eşlik etti. Felsefe ve tiyatro geçmişiyle öne çıkan Cem Taylan ise atölye boyunca simultane çevirileriyle köprü kurdu.

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        İlk gün boyunca yalnızca fiziksel birer egzersizle sınırlı kalmayan çalışmalarda; oyunculara kontrol, enerji ve çeviklik kazandıran hazırlayıcı oyunlar, ses-beden farkındalığı, dramaturji, mekân ve objeyle bütünleşme başlıkları ele alındı.

        Paterno, oyuncunun seyirciyi de içine alan bir anlatım kurması gerektiğini; acıyı, hüznü ve mutluluğu yalnızca canlandırmakla kalmayıp gerçekten hissederek yaşaması gerektiğini biyomekanik vurgularla anlattı ve uygulamalı olarak gösterdi.

        Grup çalışmalarında hareketlerin tekdüze olmaması, oyuncuların sahnede yalnızca bulunmak yerine yaşayarak var olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca sesin yalnızca bir ses olmadığını, başlı başına bir eylem olduğunu ifade etti.

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        Dört günlük maratonun sonunda katılımcılar, öğrendikleri teknikleri ve edindikleri bedensel farkındalığı küçük bir performans kurgusuyla sahneye aktaracaklar. Sınırlı kontenjanla salonu dolduran tiyatro severlerin izleme imkânı bulacağı bu özel kapanış çalışması, hem katılımcılara hem de izleyicilere tiyatroda bedensel anlatım olanakları üzerine yepyeni ufuklar açacak.

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
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