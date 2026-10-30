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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk Çocuklar için beden, hareket, mimari atölyeleri

        Çocuklar için beden, hareket, mimari atölyeleri

        Borusan Contemporary, kasım ayı boyunca Borusan Hikâye Evi ve atölyepikolo işbirliğiyle 4–10 yaş arası çocukları ve ailelerini; "Olivo Barbieri: Zaman Mekân Geometri" ve "Perili" sergileri ekseninde beden, hareket, mimari ve yaratıcı tasarımla buluşturan atölyelere davet ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 00:31 Güncelleme:
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        Çocuklar için beden, hareket, mimari atölyeleri

        Çağdaş sanatın ilham verici dünyasını çocuklarla buluşturan Borusan Contemporary, kasım ayı boyunca Perili Köşk’te gerçekleşecek kapsamlı bir atölye programına ev sahipliği yapıyor. Atölyeler, müzenin güncel sergileri “Olivo Barbieri: Zaman Mekân Geometri” ile “Perili”den ilham alıyor. Borusan Hikâye Evi ve atölyepikolo işbirliğiyle hazırlanan program, farklı yaş gruplarına yönelik yaratıcı deneyimler sunuyor.

        Sergi gezileriyle başlayan atölyelerde çocuklar, eserleri doğrudan deneyimleme imkânı buluyor. Program boyunca renk, doku, hareket, şehir, hafıza ve mekân gibi temel kavramlar; dışavurumcu oyun (Jeux Dramatiques), yaratıcı dans, üç boyutlu diorama, katlama, kesme ve boyama gibi farklı ifade biçimleriyle ele alınıyor. Daniel Canogar’ın kablolarla örülü “250 K” yerleştirmesinden Kemal Önsoy’un soyut çizgilerine, Olivo Barbieri’nin Pamukkale travertenlerinden Antik Roma’nın Kolezyumuna ve kuşbakışı sahil manzaralarına uzanan zengin bir yelpazede çocuklar, kendi sorularını sorarak özgün fikirlerini sanatsal üretime dönüştürüyor.

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        Atölye Programı ve Etkinlik Detayları:

        Renk ve Dokunun Hafızası

        1 Kasım 2026, Pazar, 12.00

        4−6 yaş arası çocuklar için (yetişkin eşliğinde)

        Borusan Contemporary’nin yeni koleksiyon sergisi “Perili” turuyla başlayan atölyede çocuklar ve aileleri, sanatçı Kemal Önsoy’un figürasyon ile soyutlama arasında gidip gelen çizgilerinden ilham alıyor. Minikler, farklı boyama teknikleriyle renk ve malzemelerin buluşmasını keşfederek duygu ve hayal dünyalarını kâğıda aktarıyor.

        Antik Roma’nın İzinde

        1 Kasım 2026, Pazar, 14.00

        7−10 yaş arası çocuklar için

        “Olivo Barbieri: Zaman Mekân Geometri” sergi turuyla başlayan çalışmada çocuklar, sanatçının “mekâna özgü_ROMA 04” adlı eserinden hareketle rotalarını Antik Roma’ya çeviriyor. Boyama, katlama ve kesme tekniklerini bir arada kullanarak Kolezyum’u ve çevresini üç boyutlu bir sanat çalışmasıyla yeniden yorumluyor.

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        Suyun İzinde, Zamanın İçinde

        7 Kasım 2026, Cumartesi, 11.00

        4−6 yaş arası çocuklar için (yetişkin eşliğinde)

        Jeux Dramatiques (Dışavurumcu Oyun) ve yaratıcı dans yöntemlerinin kullanıldığı atölyede çocuklar ve aileleri, Olivo Barbieri’nin “Pamukkale Hierapolis” fotoğrafından ilhamla suyun akışını ve traverten oluşumunu bedenleriyle canlandırıyor. Ardından farklı dokulardaki malzemelerle kendi Pamukkale yorumlarını tasarlıyor.

        Şehrin İçinden, Şehrin Üstünden

        7 Kasım 2026, Cumartesi, 13.15

        6−8 yaş arası çocuklar için

        Atölye, İtalyan sanatçı Olivo Barbieri’nin şehirleri birer maket gibi gösteren fotoğraflarından yola çıkıyor. Çocuklar; binaları, köprüleri ve meydanları bedenleriyle canlandırıyor. Ardından geometrik şekilleri bir araya getirerek kendi şehirlerini inşa ediyor.

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        Kuşbakışı Doğa

        15 Kasım 2026, Pazar, 12.00

        6−8 yaş arası çocuklar için

        Olivo Barbieri’nin sahil şeritlerini ve dalgaları minyatür birer oyun alanına dönüştüren ikonik kuşbakışı fotoğraflarını inceleyen çocuklar, bakış açılarını değiştirerek hayal ettikleri deniz manzaralarını üç boyutlu bir diorama çalışmasıyla somutlaştırıyor.

        Uzat, Kıvır, Birleştir: Geleceğin Hatıralarını Çağır

        28 Kasım 2026, Cumartesi, 11.00

        4−6 yaş arası çocuklar için (yetişkin eşliğinde)

        Daniel Canogar’ın “250 K” eserindeki kabloların kıvrımlarını dışavurumcu oyun aracılığıyla araştıran çocuklar ve aileleri; birlikte ürettikleri bir ağacın dallarında geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bağlar kurarak geleceğin hatıralarını çağırıyor.

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        Şehrin İçinden, Şehrin Üstünden

        28 Kasım 2026, Cumartesi, 13.15

        6−8 yaş arası çocuklar için

        Olivo Barbieri’nin şehirleri birer maket gibi gösteren fotoğraflarından yola çıkan atölyede çocuklar; binaları, köprüleri ve meydanları bedenleriyle canlandırıyor. Ardından geometrik şekilleri bir araya getirerek kendi şehirlerini inşa ediyor.

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        #Borusan Contemporary
        #çocuk
        #atölye
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