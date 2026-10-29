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        Haberler Kültür-Sanat Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin 2026 yılı sahipleri açıklandı

        Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin 2026 yılı sahipleri açıklandı

        2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler belli oldu. Bilim, kültür, geleneksel sanatlar, edebiyat, sinema ve müzik alanlarında 5 isim ödül alırken, Vefa Ödülü Ahmed-i Hani'ye verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 23:10 Güncelleme:
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        Büyük ödüller sahiplerini buldu

        2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurulan ödüller, bilim ve kültür, geleneksel sanatlar, edebiyat, sinema ve müzik alanlarında 5 isme verildi. Vefa Ödülü'ne ise Ahmed-i Hani layık görüldü.

        ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER AÇIKLANDI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında yer alan görsele göre, bilim ve kültür alanında Sabri Koz, geleneksel sanatlar alanında Prof. Dr. İlhami Turan, edebiyat alanında Sibel Eraslan, sinema alanında Burçak Evren ve müzik alanında Prof. Dr. Gönül Paçacı ödüle layık görüldü. Vefa Ödülü ise Ahmed-i Hani'ye verildi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen çok kıymetli ilim, kültür ve sanat erbabımıza ülkemize yaptıkları eşsiz katkılar için şükranlarımı sunuyor, gönül ve fikir dünyamızın yıldızlarından Ahmed-i Hani'yi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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