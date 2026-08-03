Fantasistanbul 2026 perdesini kapattı

Fantasistanbul 2026, Beyoğlu Cinemajestic'in 140 kişilik Büyük Salonu'nda düzenlenen Ulusal Yarışma Ödül Töreni ile sona erdi. Festival boyunca gerçekleştirilen film gösterimleri ve yönetmen söyleşilerinin ardından düzenlenen kapanış gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

KEREM AKÇA: GÜÇLÜ BİR SEÇKİ HAZIRLADIK

Festivalin Artistik Direktörü Kerem Akça, kapanış konuşmasında altısı İstanbul PR kapsamında yer alan yapımların da bulunduğu ulusal yarışma seçkisini hazırladıklarını söyledi.

Akça, açılış sunumunu gerçekleştiren Ahmet Mümtaz Taylan'a, İBB Kültür'e, danışma kurulu üyelerine, festivale katkı sunan sinemacılara ve destekçilere teşekkür etti.

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NEDİM SABAN SUNDU

Ödül töreninin sunuculuğunu Nedim Saban üstlendi. Saban, konuşmasında yıllar önce sunduğu Dr. Stress programına göndermelerde bulundu. Törende ayrıca Telif Hakları Derneği Başkanı Cafer Vayni'ye başvurulara verdiği destek dolayısıyla teşekkür edildi.

Gece boyunca festival kapsamında yönetmenlerle gerçekleştirilen söyleşilerden siyah-beyaz toplu fotoğraflar da izleyicilerle paylaşıldı.

ALTIN CÜCE "ALGORİTMA'YA BİAT ET"E

Ulusal Yarışma'nın büyük ödülü olan Altın Cüce, jüri oy çokluğuyla "Algoritma'ya Biat Et" filmine verildi.

Ödülü almak üzere sahneye filmin yönetmenleri Melik Saraçoğlu ile Hakkı Kurtuluş çıktı. Kurtuluş, konuşmasında ödülü oğlu ve annesiyle birlikte paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Kerem Akça'ya ve festival ekibine teşekkür etti.

"HATIRLADIĞIM AĞAÇLAR" İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

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Jüri üyesi Bülent Çolak, törende yaptığı konuşmada "Hatırladığım Ağaçlar" filminin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bunun ardından film, gecenin kapanış gösteriminde saat 22.30'da yeniden gösterildi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Ödül töreninin ardından geleneksel aile fotoğrafı çekildi. Fotoğrafta Nedim Saban, Bülent Çolak, Mine Tugay, Erdal Ayna, Ragıp Ergün, Umut Osman Demirkol, Halil Can Akbulut, Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş ve festival konukları yer aldı.

Festival, Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilen gösterimler, söyleşiler ve Ulusal Yarışma programının ardından tamamlandı.