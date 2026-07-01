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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Fazıl Say 'caz'la Türkiye turnesine çıkıyor

        Fazıl Say 'caz'la Türkiye turnesine çıkıyor

        Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, caz odağındaki yeni projesi "Say Plays Jazz on Tour with Škoda" ile bu yaz Türkiye turnesine çıkıyor. İlk konser 19 Temmuz Pazar Ayvalık Amfi Tiyatro'da...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        Fazıl Say 'caz'la Türkiye turnesine çıkıyor

        Pozitif Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek turne, Türkiye genelinde 7 şehir ve 10 konserle müzikseverlerle buluşacak. Say Plays Jazz on Tour with Škoda, Fazıl Say’ın cazla kurduğu ilişkinin bugüne kadarki en kapsamlı ifadesi olarak öne çıkarken; sanatçının caz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunuyor.

        Fazıl Say, bu projede klasik konser formunun ötesine geçerek bütünlüklü bir sahne kurgusu sunuyor. Bu yaklaşım, konseri yalnızca bir performans olmaktan çıkarıp baştan sona deneyimlenen bir anlatıya dönüştürüyor. Say, bu yapıyı “uyumun ve bütünlüğün tüm güzelliğinde, bireysel yeteneklerin hayalleriyle yüksek virtüözitenin ve yenilikçi seslerin dokunuşunun iç içe geçtiği bir çalışma” olarak anlatıyor: “Performansı, parçaların birbirine bağlandığı kesintisiz bir senfoni yapısında kurguladım. İzleyicilerimiz, 75-80 dakika sürecek bu akışı, aralarda bölüm kesintisi olmadan tek ve bütüncül bir eser gibi deneyimleyecek. Aynı zamanda bir albüm olarak da kayda alacağımız bu çalışmayı ilerleyen dönemde dünya sahnelerine de taşıyacağız.”

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        VİRTÜÖZLERDEN OLUŞAN GÜÇLÜ KADRO

        Fazıl Say Jazz Quintet, alanlarında uluslararası başarıya sahip müzisyenleri bir araya getiriyor. Sahnede Say’ın tuşlarındaki ustalığına Türkiye'nin en değerli müzisyenleri eşlik ediyor. Güçlü ve çok yönlü vokaliyle Ezgi Alaş, flütün büyüleyici tınısıyla Aslıhan And Say, saksafondaki dinamik stiliyle Serdar Barçın ve caz sahnesinin en önemli davulcularından Ferit Odman'ın ritmik zenginliği bu projede bir araya geliyor. Beşlinin sahnede yaratacağı yüksek enerji ve doğaçlama yeteneği, her bir konseri benzersiz bir müzik şölenine dönüştürüyor.

        Fazıl Say'a göre bu birliktelik, “her bir müzisyenin bireysel gücünü korurken ortak bir müzikal dilde buluştuğu” özel bir üretim alanı yaratıyor.

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        YAZ BOYU TÜRKİYE TURNESİ

        Sanatçı, yeni bestelerinde doğa katliamlarına direniş, sokak hayvanlarına duyarlılık ve giderek sertleşen dünyaya yönelik insani mesajların da yer aldığını belirtiyor. Say, projeyi “bu toprakların tüm müziklerine DNA'sında bağlı yeni bir estetik ile bir çığlık” olarak tanımlıyor. Turne biletleri Biletix, Passo ve Bubilet'te satışa çıktı.

        Konser tarihleri:

        19 Temmuz 2026 Pazar / Balıkesir / Ayvalık Amfi Tiyatro

        24 Temmuz 2026 Cuma / İzmir / Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

        25 Temmuz 2026 Cumartesi / İzmir / Efes Antik Tiyatrosu

        26 Temmuz 2026 Pazar / Muğla / Bodrum Antik Tiyatro

        2 Eylül 2026 Çarşamba / İstanbul / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

        3 Eylül 2026 Perşembe / İstanbul / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

        13 Eylül 2026 Pazar / İzmir / İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

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        16 Eylül 2026 Çarşamba / Denizli Hierapolis Antik Tiyatrosu

        17 Eylül 2026 Perşembe / Antalya / Antalya Açıkhava Tiyatrosu

        27 Eylül 2026 Pazar / Ankara / Bilkent Odeon

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        #fazıl say
        #Ezgi Alaş
        #Ferit Odman
        #Efes Antik Tiyatrosu
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