Filmekimi başlıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve yılın merakla beklenen filmlerini sinemaseverlerle buluşturan Filmekimi, 9-18 Ekim tarihlerinde İstanbul'un yanı sıra 15-18 Ekim'de Ankara'da, 22-25 Ekim'de ise İzmir ve ilk kez Mersin'de gerçekleştirilecek. Filmekimi basın buluşması dün akşam Paribu Art'ta yapıldı. Buluşmanın ardından Werner Herzog'un yönettiği Bucking Fastard filmi gösterildi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Filmekimi 9 Ekim Cuma günü başlıyor. Yılın merakla beklenen filmlerini sinemaseverlerle buluşturan Filmekimi, 9-18 Ekim tarihlerinde İstanbul’un yanı sıra 15-18 Ekim’de Ankara’da, 22-25 Ekim’de ise İzmir ve ilk kez Mersin’de gerçekleştirilecek.
Bu yıl 25’incisi düzenlenen Filmekimi’nin basın buluşması 6 Ekim Salı akşamı Paribu Art’ta gerçekleştirildi. Buluşmada konuşan İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, konuklara Filmekimi’yle ilgili ayrıntılı bilgi aktararak, bu yıl da Filmekimi gösterimlerine evsahipliği yapan Paribu Art’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Emrah Yamaç-Kerem Ayan
Filmekimi sponsoru Paribu adına konuşan Paribu Art Direktörü Emrah Yamaç ise Filmekimi’ni yedi yıldır desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti: "Kültür ve sanatın farklı disiplinlerine alan açan, insanları bir araya getiren bir buluşma noktası olarak hayata geçirdiğimiz Paribu Art’ın Filmekimi’ne ev sahipliği yapması da bu uzun soluklu iş birliğinin bizim için en anlamlı karşılıklarından biri. 25. Filmekimi’nin yeni filmler, yeni hikâyeler ve güzel karşılaşmalarla hepimize ilham vermesini diliyorum.”
Buluşmanın ardından Türkiye prömiyerini Filmekimi’nde yapan Werner Herzog’un yönettiği Bucking Fastard filmi gösterildi.
Usta yönetmenlerin merakla beklenen yeni filmleri
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Filmekimi, dünya sinemasının tanınmış yönetmenlerinin merakla beklenen yeni filmlerini izleyiciyle buluşturuyor.Buruk Noel / Bitter Christmas
Pedro Almodóvar, Cannes’da Altın Palmiye için yarışan film içinde film anlatısına sahip Buruk Noel / Bitter Christmas ile Filmekimi’nde.
Asghar Farhadi, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel ve Pierre Niney’i bir araya getiren Kesişen Hayatlar / Parallel Tales ile Filmekimi programında yer alıyor.
Dört yıllık aranın ardından yeni filmiyle sinemaya dönen James Gray, Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller’ın rol aldığı Kâğıttan Kaplan / Paper Tiger ile Filmekimi’nde.
László Nemes, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız direnişinin simge isimlerinden Jean Moulin’in son günlerine odaklanan, Gilles Lellouche ve Lars Eidinger’in rol aldığı Direniş / Moulin ile programda.
The Wailing / Kara Büyü’den on yıl sonra yeni filmiyle sinemaya dönen Na Hong-jin, Cannes’da prömiyerini yapan Hope ile bilimkurgu, aksiyon ve gerilimi bir araya getiriyor.
Gregg Araki, on iki yıllık aranın ardından çektiği ilk uzun metrajlı filmi Seni İstiyorum / I Want Your Sex ile; Anton Corbijn ise Helen Mirren ve Alden Ehrenreich’ın rol aldığı Toronto’da prömiyerini yapan polisiye komedisi Cinayet Kitabı / A Talent for Murder ile Filmekimi’nde.
Andrew Haigh’ın All of Us Strangers’dan sonra beklenen filmi Uzun Bir Kış / A Long Winter da programda yer alıyor.Bucking Fastard
Uzun bir aradan sonra kurmacaya dönen Werner Herzog’un Rooney ve Kate Mara'nın ikizleri canlandırdığı ve Venedik’te prömiyerini yapan son filmi Bucking Fastard ile Amélie’nin yönetmeni Jean-Pierre Jeunet’nin Violette filmi de Filmekimi’nde gösterilecek.
Martin McDonagh’ın Banshees of Inisherin’den bu yana merakla beklenen ve John Malkovich’e Venedik’te En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getiren, Sam Rockwell, Steve Buscemi ve Tom Waits’i bir araya getiren casus filmi Vahşi At Dokuz / Wild Horse Nine da seçkide.
Taika Waititi’nin Amy Adams ve Jenna Ortega’nın rol aldığı Kazuo Ishiguro uyarlaması Klara ile Güneş / Klara and the Sun da programda.
Ödüllü ve beklenen filmler…
Cannes’da En İyi Senaryo Ödülü başta olmak üzere birçok ödül kazanan ve yönetmeni Emmanuel Marre’ın Nazi işgali altındaki Fransa’da yaşayan büyük büyükbabasının yaşam öyküsünden esinlendiği Devrinin Adamı / A Man of His Time, Filmekimi’nde.Devrinin Adamı / A Man of His Time
Korsaj ile tanıdığımız Marie Kreutzer, Nazik Canavar / Gentle Monster ile bu kez ahlaki sorumluluğun ağırlığıyla bocalayan bir annenin hikâyesine odaklanıyor. Hem 16mm hem de 35mm filme çekilen yapımın başrolünde Léa Seydoux yer alıyor.
Rebecca Hall, Noomi Rapace ve Gael García Bernal’i bir araya getiren Maria Martínez Bayona imzalı Yolun Sonu / The End of It, bilimkurgu, aile dramı ve kara komedi arasında geziniyor.
Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yapan, başrolünü Maika Monroe’nun üstlendiği Zachary Wigon imzalı Victorian Psycho, gotik atmosferiyle dikkat çekiyor.
Cannes’da Altın Palmiye için yarışan Charline Bourgeois-Tacquet imzalı Bir Kadının Hayatı / A Woman’s Life ise Léa Drucker ile Mélanie Thierry’yi bir araya getiriyor.En Sevdiğim / The Beloved
Son filmi As Bestas / Hayvanlar’ı yine Filmekimi’nde izlediğimiz Rodrigo Sorogoyen’in Javier Bardem ile Victoria Luengo’yu bir araya getirdiği En Sevdiğim / The Beloved, farklı çekim teknikleri ve formatlarıyla çekilmiş sarsıcı bir aile dramı.
Rudi Rosenberg imzalı Sevgi Sözcükleri / Words of Love, Reed Van Dyk imzalı Kefaret / Atonement ve 1972’de Fransa’da kürtaj hakkı mücadelesinde bir dönüm noktasına dönüşen gerçek bir davayı konu alan Kadın Davası / Women on Trial da Cannes’dan Filmekimi’ne gelen yapımlar arasında.
Venedik’ten ödüllerle dönenler
Dünya prömiyerini yaptığı Venedik’te Özel Jüri Ödülü dahil dört ödül kazanan NAZA, Filmekimi programında yer alıyor. 2026’da Oscar kazanan No Other Land / Gidecek Yer Yok belgeselinin İsrailli yönetmenleri, aktivist gazeteciler Yuval Abraham ile Rachel Szor’un The Guardian gazetesi ve yönetmen Jonathan Glazer’ın yapımcılığında gerçekleştirdiği belgesel, İsrail’in Gazze’de Filistinli sivilleri öldürmesinin ardındaki hesaplı sistematiği inceliyor.Olası Aşklar / Possible Love
Venedik’te en iyi filme verilen Altın Aslan’ı kazanan Woman Unknown / Meçhul Kadın Filmekimi’nde. Lee Chang-dong, eylül ayında sona eren Venedik Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü, FIPRESCI Ödülü ve Genç Sinema Ödülü’nü kazanan Olası Aşklar / Possible Love; Hirokazu Kore-eda, Venedik’te dört ödül kazanan manga uyarlaması Look Back ile Filmekimi’nde. Barthélémy Grossmann’ın Kiefer Sutherland ile Al Pacino’yu karşı karşıya getirdiği aksiyon-mafya filmi Father Joe, Altın Aslan için yarışan, Robert Pattinson’ın performansıyla Oscar adaylığı konuşulan Lance Oppenheim imzalı Primetime ve Venedik’te En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan Stéphane Brizé’nin kurumsal dünyaya eleştirel bir bakış getiren filmi Örnek Asker / A Good Little Soldier filmi de Filmekimi seçkisinde yer alıyor.
Programda, Juan Cabral ile Santiago Franco’nun, Maradona’nın meşhur golünün atıldığı İngiltere-Arjantin maçının 40. yılında karşılaşmanın perde arkasını anlattığı Maç / The Match, Toronto’da prömiyerini yapan ve Rocky filminin yapım hikâyesini konu alan Peter Farrelly imzalı Ben, Rocky / I Play Rocky, Olivia Colman ile Alexander Skarsgård’ın başrollerini paylaştığı Alex Huston Fischer ile Eleanor Wilson’ın yönettiği romantik komedi İdeal Koca / Wicker, Marc Fitoussi’nin yönettiği ve Isabelle Huppert’in bu kez tanınmamış bir oyuncuyu canlandırdığı Kimse Görmeden / All About Corinne, Nirvanna: The Band The Show The Movie ile tanıdığımız Matt Johnson’ın yönettiği, dünyaca ünlü şef, yemek yazarı, gezgin Anthony Bourdain’in gençlik döneminden bir kesiti konu alan Tony, Padraic McKinley’nin yönettiği, başrollerinde Ethan Hawke ile Russell Crowe’un yer aldığı Yük / The Weight, Noah Segan’ın yönettiği John Turturro ve Steve Buscemi’nin başrollerini paylaştığı hareketli polisiye Son Yankesici / The Only Living Pickpocket in New York, günümüz Polonya sinemasının en tanınmış sinemacılarından Małgorzata Szumowska ile Michał Englert’in yönettiği, Fyodor ve Anna Dostoyevski’yi Budala romanının yazım öyküsü boyunca izleyen, Toronto’da Özel Gösterimler kapsamında izleyiciyle buluşan Budala(lar) / The Idiot(s) filmleri yer alıyor.Budala(lar) / The Idiot(s)
İstanbul Film Festivali’nin ödüllü filmleri İstanbul dışında Filmekimi’nde
2026 İstanbul Film Festivali’nde ödül kazanan filmler, Filmekimi kapsamında İstanbul dışındaki gösterimlerde ilk kez izleyiciyle buluşacak.
Ziya Demirel’in En Güzel Cenaze Şarkıları, 45. İstanbul Film Festivali’nde Yeni Bakışlar bölümünde En İyi Senaryo Ödülü’nün yanı sıra Esra Dermancıoğlu’na En İyi Kadın Oyuncu, Çağdaş Ekin Şişman’a En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Özer Keçeci’ye En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazandırdı.
Pınar Yorgancıoğlu’nun yönettiği Karanlıkta Islık Çalanlar filmindeki performansıyla İnci Sefa Cingöz En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne, Evrim Çervatoğlu’nun Keçi501 filmi de Yeni Bakışlar bölümünde En İyi Görüntü Ödülü’ne değer görüldü.
2026 İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale’yi kazanan Damien Hauser imzalı Prenses Mumbi / Memory of Princess Mumbi de İstanbul dışındaki Filmekimi gösterimlerinde yer alacak. Bu filmlere Kent Jones’un Geç Gelen Şöhret / Late Fame filmi eşlik edecek.Fjord
Filmekimi 9 Ekim’de İstanbul’da başlıyor
Filmekimi gösterimleri bu yıl İstanbul’da 9-18 Ekim tarihlerinde Atlas 1948, City’s CineWAM Nişantaşı, Kadıköy Sineması ve Paribu Art’ta gerçekleştirilecek.
Filmekimi, İstanbul’un yanı sıra 15-18 Ekim’de Ankara’da, 22-25 Ekim’de İzmir ve ilk kez Mersin’de sinemaseverlerle buluşacak. Ankara’daki gösterimler Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda iki salonda, İzmir’de Paribu Cineverse MaviBahçe’de, Mersin’de ise Paribu Cineverse Forum Mersin’de yapılacak.
Filmekimi 2026 programı
Yalnızca İstanbul Dışı Gösterimler
En Güzel Cenaze Şarkıları / Ziya Demirel
Karanlıkta Islık Çalanlar / Pınar Yorgancıoğlu
Keçi501 / Evrim Çervatoğlu
Geç Gelen Şöhret / Late Fame / Kent Jones
Prenses Mumbi / Memory of Princess Mumbi / Damien Haus