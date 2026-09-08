Fotoğrafçı Mustafa Seven’ın 'NASİP'le Londar'da

Versus Arts Gallery, Türk fotoğrafçı Mustafa Seven’ın NASİP başlıklı kişisel fotoğraf sergisini 12–26 Eylül 2026 tarihleri arasında Londra’da izleyiciyle buluşturuyor. Dr. Nilay İşlek küratörlüğünde gerçekleşen sergi, Seven’ın uzun yıllar boyunca İstanbul sokaklarında ürettiği fotoğraflar üzerinden karşılaşma, rastlantı, görme ve modern kentte birlikte yaşama deneyimini odağına alıyor.

Mustafa Seven

Londonist DMC, Impervia Group ve Dilara Arslan sponsorluğunda gerçekleşen NASİP, İstanbul’u yalnızca fotoğraflanan bir şehir olarak değil, farklı hayatların, zamanların ve olasılıkların sürekli kesiştiği canlı bir alan olarak ele alıyor. Seven’ın fotoğraflarında sokaklar, meydanlar, vapurlar ve kıyılar birer arka plan olmaktan çıkar; insanların gündelik hareketleriyle sürekli yeniden kurulan toplumsal mekânlara dönüşür. Bir bakış, bir bekleyiş, yan yana gelen yabancılar ya da kalabalığın içinde bir anlığına oluşan yakınlıklar, kent yaşamının çoğu zaman fark edilmeden geçen ilişkilerini görünür kılar.

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Serginin adını aldığı Türkçe “nasip” kelimesinin İngilizcede tam bir karşılığı bulunmuyor. Fate, chance, serendipity ya da contingency gibi kavramlar kelimenin anlam alanına yaklaşsa da hiçbiri onu bütünüyle karşılamıyor. Nasip; olasılık, zamanlama, karşılaşma ve insanın kontrolü dışında gelişen koşullarla kurduğu ilişkiyi aynı anda içinde barındırıyor. Bu nedenle serginin adı uluslararası dolaşımında da Türkçe biçimiyle korunuyor.

Serginin küratöryel yaklaşımının merkezinde ise bakmak ile görmek arasındaki ayrım yer alıyor. Kent yaşamında her gün binlerce insan, görüntü ve olayla karşılaşırken bunların yalnızca küçük bir bölümü bizim için gerçekten görünür hâle geliyor. Seven’ın fotoğraf pratiği, gündelik hayatın olağan akışı içerisinde kolaylıkla gözden kaçabilecek bu anlara yöneliyor. Fotoğraf böylece yalnızca gerçekleşmiş bir anın kaydı değil; fotoğrafçının dikkatinin, zamanın ve rastlantının kesiştiği bir karşılaşma alanına dönüşüyor.

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Küratör Dr. Nilay İşlek serginin kavramsal yaklaşımını şu sözlerle ifade ediyor: “Bir karşılaşmanın gerçekleşmesi rastlantı olabilir. Fakat onu fark etmek başka bir şeydir. NASİP, tam da rastlantının farkındalıkla ve bakışın görmeyle kesiştiği o kısa anda ortaya çıkıyor.”

İstanbul’un yoğun, katmanlı ve sürekli dönüşen kamusal yaşamından doğan bu fotoğraflar, yalnızca belirli bir şehrin hikâyesini anlatmıyor. NASİP, İstanbul üzerinden daha evrensel bir soruya yöneliyor: Bir şehirde başkalarıyla birlikte var olmak ne anlama gelir?

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Serginin uluslararası yolculuğuna Londra’da başlaması da bu bağlamda özel bir anlam taşıyor. İstanbul gibi Londra da farklı kültürlerin, dillerin, göç hikâyelerinin ve yaşam deneyimlerinin sürekli karşılaştığı ve birbirini dönüştürdüğü kozmopolit bir kent. NASİP’in İstanbul’da gerçekleşmiş anları Londra’daki izleyiciyle buluşturması, fotoğrafın farklı coğrafyalar ve deneyimler arasında yeni karşılaşmalar üretme potansiyelini de serginin bir parçası hâline getiriyor.

NASİP, izleyiciyi yalnızca İstanbul’a bakmaya değil; görmek, görünür olmak, karşılaşmak ve aynı dünyayı başkalarıyla paylaşmak üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.