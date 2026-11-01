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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Gaye Çevikel ile mirasın inşası İstanbul Modern'de

        Gaye Çevikel ile mirasın inşası İstanbul Modern'de

        İstanbul Modern'in Tasarım Diyalogları programı, 6 Kasım'da Gaye Çevikel'i ağırlıyor. "Mirasın İnşası" başlıklı MasterClass'ta Çevikel, tasarımın kültürel mirası güncel yaşamla buluşturma ve sürdürülebilir kılma rolünü ele alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 01:07 Güncelleme:
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        Gaye Çevikel ile mirasın inşası İstanbul Modern'de

        Geleneksel ve güncel üretim yöntemleri, hikâyeler, semboller ve yaşam biçimleri üzerinden ilerleyen seminer, kültürel birikimin çağdaş yaşamın ihtiyaçları, teknolojileri ve değişen toplumsal dinamikler doğrultusunda nasıl yeniden yorumlanabileceğini inceliyor. Yerel referansların, anlatıların ve estetik değerlerin günümüz tasarım dilinde ve uluslararası ölçekte nasıl yeni anlamlar kazandığını tartışıyor.

        İstanbul Modern ve Volvo işbirliğiyle hayata geçirilen Tasarım Diyalogları, bir yıl boyunca 10 farklı temada düzenlenen MasterClass ve WorkShop’larla tasarım alanında disiplinler arası bir diyalog ortamı yaratıyor. Tasarım öğrencilerini, yeni mezunları ve genç profesyonelleri uluslararası tasarımcılarla bir araya getirerek ilham verici karşılaşmalar sunuyor.

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        Daha iyi bir yaşam yaratma pratiğinden ilham alan program, insan ile çevresi arasındaki ilişkiye odaklanıyor; sürdürülebilirlik, teknoloji, kültür ve üretim süreçlerini tasarım perspektifinden ele alıyor. MasterClass’a tasarım ve sanat alanlarında eğitim gören öğrenciler, yeni mezunlar, tasarım alanında çalışan genç profesyoneller ve tasarıma ilgi duyan herkes katılabilir.

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