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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Görünen ile Gerçek Arasında Hakikati Bulmak' sergisi açıldı

        'Görünen ile Gerçek Arasında Hakikati Bulmak' sergisi açıldı

        Çağdaş resim sanatının özgün isimlerinden ressam Recep Çiftci'nin eserlerini bir araya getiren "Görünen ile Gerçek Arasında Hakikati Bulmak" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde ziyaretçileriyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 00:01 Güncelleme:
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        'Görünen ile Gerçek Arasında Hakikati Bulmak'

        İstanbul Bilgi Üniversitesi, çağdaş resim sanatının özgün isimlerinden Recep Çiftci’nin “Görünen ile Gerçek Arasında Hakikati Bulmak” başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. BİLGİ Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü araştırma görevlisi Levent Tökün’ün proje danışmanlığında, Dr. M. Feride Çelik’in küratörlüğünde ve Gülay Erman’ın eş küratörlüğünde hazırlanan sergi, santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde ziyarete açıldı. Algı, gerçeklik ve hakikat kavramları arasındaki ilişkiyi ele alan sergi, optik illüzyonlar ve değişen bakış açıları üzerinden izleyiciyi gördüklerini yeniden değerlendirmeye davet ediyor.

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        Sergi, görmenin ötesine bakmaya davet ediyor

        Çiftci’nin eserleri, ilk bakışta gördüklerimizin her zaman gerçeğin tamamını yansıtmayabileceği fikrinden hareket ediyor. Sanatçı, farklı bakış açıları ve görsel oyunlarla izleyiciyi gördüğüne yeniden bakmaya davet ediyor. Da Vinci, Rodin, Picasso gibi sanat tarihinin önemli figürlerine ve kavramlarına gönderme yapan sergi, hakikatin tek ve değişmez bir gerçeklik değil; farklı bakışlar, deneyimler ve düşünme biçimleri içinde sürekli yeniden kurulan bir olgu olduğunu dikkat çekiyor.

        Serginin ikinci eksenini oluşturan Jagat serisi ise, Sanskritçede "hareket eden dünya" anlamına gelen kavramdan hareket ediyor. Bu seride sanatçı, dünyanın durağan bir mekan değil, ilişkiler, karşılaşmalar ve dönüşümlerden oluşan canlı bir organizma olduğu düşüncesinden yola çıkıyor.

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        “Görünen ile Gerçek Arasında Hakikati Bulmak” sergisi, izleyiciyi kesin cevaplara yönlendirmekten çok kendi bakışını yeniden düşünmeye davet ediyor. Serginin temel yaklaşımı, hakikatin her zaman ilk bakışta görülenle sınırlı olmayabileceği ve anlamın görme biçimlerinin sorgulanmasıyla ortaya çıkabileceği düşüncesi etrafında şekilleniyor.

        “Görünen ile Gerçek Arasında Hakikati Bulmak” sergisi, 8 Ekim 2026 tarihine kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

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        #İstanbul Bilgi Üniversitesi
        #Santralistanbul
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