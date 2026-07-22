Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü sahipleri belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin değerli bağışlarıyla hayata geçirilen 700 bin TL değerindeki 2026 yılı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, Dans tiyatrosu alanında uzun yıllardır sürdürdüğü üretimlerin yanı sıra genç dansçıların gelişimine ve üretimine alan açan Çıplak Ayaklar Kumpanyası ile çocuk ve gençlik tiyatrosu alanında nitelikli ve sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı amaçlayan ACT Project’e verildi.

İKSV, çağdaş tiyatromuzun gelişiminde büyük katkıları bulunan iki usta ismin adına verilen bu ödül aracılığıyla, genç kuşak tiyatro topluluklarını ve sahne sanatları alanında üretim yapan sanatçıları destekleyerek, Türkiye’de bu alanda yeni ve nitelikli yapımların gerçekleşmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Gülriz Sururi-Engin Cezzar

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Ödülün, İKSV Genel Müdürü Yeşim Gürer Oymak’ın başkanlık ettiği seçici kurulu, çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, oyuncu Selçuk Yöntem, oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran ile oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat’tan oluşuyor.

2018’den bu yana her yıl üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına veya kişilere verilen bu ödülle bugüne kadar 16 sanatçı ve topluluk yeni eserlerinin üretimi için desteklendi. Pandemi döneminde 14 tiyatro sahnesi, ödülü karşılıksız olarak faaliyetlerini sürdürmek için kullanma fırsatı buldu.

Çıplak Ayaklar Kumpanyası hakkında

Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Beyoğlu İstanbul’da 2003’te kuruldu. Çoğunlukla çağdaş dans temelli dansçılardan oluşan kumpanya, ilk gösterileri Why, İnçu, Çima, Neden… ile başladıkları bağımsız üretimlerini Mehmet Barış’ı Seviyor, Engin-ar, Şehirde, Ters Okyanus, Kontrol, Sen Balık Değilsin Ki, Kız Doğdu, Tüh!, Hayat Ağacı, Gomidas’la Yolculuk, Hiçbir Şey Yerinde Değil, Gölge Veri, Taşıdıklarımız eserleriyle sürdürdü.

Kumpanya, üretim, gösterim ve işbirliği şartlarını tamamen bağımsız bir şekilde devam ettirdi ve 2007’de Tophane’deki stüdyosuna yerleşene kadar Mekân, Dans Buluşma İstanbul, ÇATI ve Aksanat gibi dans stüdyolarında provalar yaptı. Topluluk, Fransız koreograf Charles Cré-Ange, Hollandalı koreograf ikilisi Diane Elshot - Frank Handeler, Fransız dans topluluğu CdansC, Viola Hasselberg, Freiburg Devlet Tiyatrosu ve Portekizli koreograf Francisco Camacho ile uluslararası işbirlikleri gerçekleştirdi. İstanbuldans Festivali, Performans Hareket Dans Günleri, Düş Ortaklığı Günleri, Arazi Buluşmaları etkinliklerini organize eden kumpanya, dans alanındaki icracı ve koreografları pek çok kez bir araya getirdi.

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Kuruluşundan bu yana kendi dilini oluşturmaya çalışan ve üretimini paylaşım üzerine kuran kumpanya; beden, hareket, gösteri ve atölye alanlarında yürüttüğü çalışmalarla kendi izleyici kitlesini oluşturmanın yanı sıra amatör ve profesyonel dansçıların yetişmesine katkı sağladı. Kumpanya hâlâ dansı merkezinde tutarak çakSTÜDYO (Beyoğlu) ve çakARAZİ'de (İznik) faaliyetlerine devam ediyor.

ACT Project hakkında

Çocuk ve gençlik alanında nitelikli üretimler gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelen topluluk; kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve çocuk bakışını odağına alan oyuncu, eğitmen ve oyun kuruculardan oluşuyor. Topluluğun temelleri, İsveç Enstitüsü desteğiyle Unga Klara, Kadir Has Üniversitesi, Mordem Sanat ve K2 İzmir ortaklığında yürütülen “Sanatsal Özgürlük ve Türkiye’de Sanat Alanında Çocuk ve Gençlik Perspektifi” (ACT – ‘Artistic Freedom and Children’s and Youth’s Perspective in the Arts in Turkey’) projesi kapsamında atıldı.

Topluluk, iki yıl boyunca çocuk ve gençlik perspektifine dayalı sanat üretimi üzerine; çocuk ve genç hakları, hareket ve beden araştırmaları, metin yazımı, dramaturji, psikolojik ve sosyal destekleyici yaklaşımlar ile “childism” kavramı üzerine çalışmalar yürüttü. Bu sürecin ardından ilk gençlik tiyatrosu oyunu oh, ah, oh’u seyirciyle buluşturdu.

oh, ah, oh ile 2025’te 32. Türkiye Eleştirmenler Birliği Yılın Genç Ekibi Ödülü’ne layık görülen topluluk, 2026 yılı “20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Ulusal Bildirisi”ni de ASSITEJ Türkiye’nin davetiyle ACT Project adıyla kaleme aldı. Ulusal ve uluslararası festivallerde yer alan topluluk, atölye çalışmaları, referans grup buluşmaları ve kolektif yeni oyun üretimlerini sürdürüyor.