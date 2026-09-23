‘Güneşin Oğlu’ 6 Ekim’de yeniden sahnede!

Onur Ünlü’nün aynı adlı filminden uyarlanan Güneşin Oğlu, Zorlu PSM prodüksiyonu olarak tiyatro sahnesinde sanatseverleri fantastik bir hikayenin parçası haline getirmeye devam ediyor.

İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan’ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuyla Güneşin Oğlu’nun fantastik hikâyesi mizah ve absürtlükle buluşarak izleyiciyi sıra dışı bir dünyanın içine çekiyor. Yönetmenliğini Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan’ın üstlendiği oyun, 6 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

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Ruhların bedenler arasında dolaştığı bu fantastik hikâye, temposu hiç düşmeyen yapısı, oyuncuların sahnede kendi mekânlarını yarattığı özgün dili ve kara mizah dozu yüksek güldürüsüyle unutulmaz bir deneyim sunuyor. Güneşin Oğlu, 6 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor. Oyunun biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.