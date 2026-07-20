'Hakkâri’de Bir Mevsim' Salt Beyoğlu'nda

Salt’ın Barajdan Sızanlar sergisi, arazinin hafıza ve arşivle ilişkisini merkeze alıyor. Barajlar, kanallar, petrol kuyuları, jeotermal santraller, gözetim sistemleri ve iletişim ağlarının hem fiziksel peyzajı hem de onun etrafında şekillenen toplumsal ve kültürel bağları nasıl dönüştürdüğünün izini sürüyor.

Sergiye eşlik eden programlar, Erden Kıral’ın yönetmenliğini yaptığı Hakkâri’de Bir Mevsim ve Kanal filmlerinin gösterimi ile devam ediyor. 25 Temmuz Cumartesi saat 14.00’te Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gösterilecek Hakkâri’de Bir Mevsim (1983), sürgün edilen genç bir öğretmenin Hakkâri’deki bir dağ köyünde geçirdiği kış mevsimini konu alıyor. Senaryosunu Onat Kutlar’ın yazdığı, Ferit Edgü’nün O adlı romanından uyarlanan film; dil, yalnızlık, yabancılık, coğrafya ve devletin kırsaldaki varlığı üzerine düşünüyor. Saat 16.00’da gösterilecek Kanal (1979) ise çeltik, su, köy halkı ve ağalar ile köye yeni gelen kaymakam arasındaki gerilimi anlatıyor. Senaryosunu Selim İleri’nin yazdığı film, Adana’nın kırsalında toprak ile suyun tahakkümünü, kalkınma ve altyapı vaatlerinin getirdiği dönüşümle birlikte ele alıyor.

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Gösterimin ardından saat 17.30’da, sergide yer alan sanatçılardan Evrim Kaya, sergiyi programlayan Gülce Özkara ile sanatçı ve araştırmacı Dilşad Aladağ bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşide, hem serginin hem de filmlerin gündeme getirdiği hidrolik altyapılar, suyun ve köyün sinemadaki temsili, kırsala yönelik aydın müdahalesi gibi temalara odaklanılacak; bu meselelerin Türkiye’nin yakın tarihindeki kültürel, politik ve ekolojik karşılıkları tartışılacak.

Barajdan Sızanlar kapsamındaki son sergi turları ise 23 Temmuz Perşembe ve 20 Ağustos Perşembe günleri, saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Herkese açık ve ücretsiz programlar hakkında ayrıntılı bilgi için: saltonline.org