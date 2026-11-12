Hataylı gençlerden 'Işığın İzinde'

Işığın İzinde, Haluk Akakçe Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından gençlere sanat aracılığıyla kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan açmak ve hikâyelerini kendi bakış açılarından anlatmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen bir fotoğraf ve video projesi...

Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü ile imzalanan bir protokol kapsamında, 6 Şubat – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında 14–17 yaş grubundan 15 gençle yürütüldü. Yaklaşık beş ay süren bu süreçte gençlere sanat yönetmeni Attila Durak’ın yanı sıra bir eğitimci, bir psikolog ve bir fotoğraf teknik eğitmeninden oluşan bir ekip eşlik etti.

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Proje kapsamında, gençlerin üretimlerini bir araya getiren Işığın İzinde başlıklı bir kitap da yayımlandı. Kitabın lansmanı ile eş zamanlı olarak açılan sergi, eserleri izleyiciyle ilk kez Kasım 2026'da İstanbul'da buluşturuyor; sergi ardından, gençlerin hikâyelerinin doğduğu şehir olan Hatay’a taşınacak. Sergi kapsamında 14–15 Kasım 2026'da projenin katılımcısı gençler İstanbul'da izleyicilerle buluşacak.

Haluk Akakçe Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı, sanatçı Haluk Akakçe'nin adını, mirasını ve eserlerini korumak, yaşatmak ve geliştirmek; bu eserleri önemli sanatsal mekânlarda sergileyerek topluma tanıtmak ve kazandırmak amacıyla çalışıyor. Vakıf, sanatın farklı boyutlarını keşfeden, yaratıcı ve yenilikçi sanatçılarla işbirliği yaparak sanata ve topluma ilham vermeyi; sanatçıların üretimlerini desteklemeyi ve sanatın dönüştürücü gücünü topluma yansıtacak projeler geliştirmeyi hedefliyor. Farklı disiplinlerin bir araya geldiği ortak çalışmalarla sanatta yeni bakış açıları geliştirmek, Vakfın temel ilkesi...

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Vakıf; Türkiye'de ve uluslararası alanda çağdaş sanatın görünürlüğünü artırmak, sanatçıların yaratıcı projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlamak ve toplumu sanatsal üretimle buluşturmak için sergiler, atölye çalışmaları, sanat etkinlikleri ve seminerler düzenliyor.